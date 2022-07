Visite du pape: «Une facture salée»

La visite du pape à Sainte-Anne-de-Beaupré va se répercuter par une «facture salée» selon le capitaine retraité de la Sûreté du Québec (SQ) Mario Berniqué.

• À lire aussi: La route 138 fermée durant 12 heures pour la visite du pape

Le corps policier refuse de confirmer le nombre d’agents qui seront déployés lors de cet événement pour des raisons de sécurité. Toutefois, Mario Berniqué estime que 1000 policiers pourraient être mobilisés.

Des sources indiquent que certains policiers devront annuler des vacances pour répondre à l’appel. Chose certaine, beaucoup de temps supplémentaire sera facturé.

«Ça peut frôler facilement le million de dollars et plus», a expliqué le capitaine à la retraite, en entrevue avec Alexandre Moranville-Ouellet sur Qub radio, mercredi. Il a aussi indiqué que la visite papale ne nécessitera pas toujours un grand déploiement d’effectifs.

La SQ affirmait que la facture serait partagée entre elle et les instances fédérales, toutefois, Mario Berniqué nous met en garde sur des coûts pourraient s’ajouter.

«Devront-ils acheter des équipements? Y aura-t-il des déplacements improvisés? Le paquet de coûts à côté de ça, qui va payer?», c’est une question sans réponse pour l’instant.

Parmi les effectifs, il y aura des escouades spécialisées dont l’escouade nautique, de VTT, des policiers en vélo ainsi que l’escouade équestre.

Mario Berniqué rappelle qu’une organisation pointilleuse est indispensable au bon déroulement de l’événement. «Il ne faut pas improviser. Ça prend un stress de performance, plus on est organisé, plus on va être structuré, le moins il va y avoir de stress».

Le pape François sera en visite au Québec du 27 au 29 juillet à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il s’agit de sa deuxième visite au Québec. La première était au congrès eucharistique international de Québec, en juin 2008 alors qu'il était cardinal-archevêque de Buenos Aires en Argentine.