TÉTREAULT, Monique



À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 18 juillet 2022, est décédée à l'âge de 85 ans, Mme Monique Tétreault, fille de feu Léontine Langevin et feu Alphonse Tétreault, demeurant à Verchères.Elle laisse dans dans le deuil ses frères et soeurs : feu Bertin et sa fille Sylvie; Marie-Berthe (feu Denis Riendeau) et ses enfants Sylvain, Dany, Martin et Suzie; Denise; feu Carmel; Lucille et ses enfants Myriam et Cathy; son petit-neveu et ses petites-nièces Maryline, Yan et Camille, son arrière-petit-neveu Léo.Selon les volontés de Mme Tétreault, il n'y aura pas de rencontre ni de funérailles. L'inhumation aura lieu au cimetière de Verchères, le vendredi 22 juillet à 9h30. Direction funéraire :VERCHÈRESTél: 450-583-3511