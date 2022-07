ABRAN, Jean-Luc



Le 14 juillet 2022, à Joliette, est décédé monsieur Jean-Luc Abran, conjoint de Nadia Ridel, demeurant à St-Zénon.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Marie-Josée Abran (Sylvain Cherhal), Dominique Abran (Martin Bourque) et Maxime Abran (Sabrina Lordon Mercier), ses petits-enfants: Gabriel, Maïra, Éloi, Florence et Esteban; les enfants de sa conjointe: Frédéric Ridel (Lucie Bolduc), Emmanuel Ridel (Roxane Saulnier), et leurs enfants: Thomas, Olivier et Alice; ses soeurs, Johanne Abran (Jean Mireault), Carolle Abran,son filleul Jonathan Théoret, son neveu Marc-André Mireault, sa nièce Stéphanie Théoret, plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 24 juillet 2022, de 10h à 15h au salonJOLIETTEwww.ftheriault.compour un hommage à la vie de monsieur Abran.