Ajoutez une saveur autochtone à vos vacances d’été

Transformez votre été sous le signe de la découverte en organisant une escapade pour rencontrer les peuples autochtones du Québec, dont les Premières Nations et les Inuits.

Avec une offre de plus de 200 activités colorées et diversifiées, présentes dans 17 régions touristiques du Québec, Tourisme Autochtone Québec est votre guide par excellence pour trouver des expériences qui vous plairont!

Grâce aux activités ethnoculturelles, écotouristiques et d'aventures proposées, vous pourrez découvrir la riche culture autochtone, qui rallie les traditions ancestrales et contemporaines, dans une offre touristique de qualité et empreinte d’authenticité.

Découvrez ces trois activités uniques pour vous initier aux traditions autochtones!

Route des Pow-Wow, festivals et événements

Tout au long de l'été, de nombreux pow-wow et festivals autochtones se dérouleront aux quatre coins du Québec. Possédant chacun leur saveur unique, ces événements hauts en couleur sont l’occasion idéale d'aller à la rencontre des peuples autochtones du Québec.

Vous pourrez, entre autres, vous initier à leurs traditions dans un feu roulant de tambours, de danses, de régalias, de cuisine et d’artisanat. Pour bien planifier vos vacances d’été, consultez les différents arrêts de la route des pow-wow.

Quelques raisons d’assister à un pow-wow Les pow-wow servent principalement à célébrer l’amitié, stimuler le sentiment d’appartenance et pratiquer la guérison spirituelle. La Grande Entrée, soit le numéro d’ouverture officielle du pow-wow où les danseurs entrent dans l’arène, est sacrée. Le public est donc prié de ne pas prendre de photos. Les danses traditionnelles des femmes incluent la danse de la robe à clochettes, la danse du châle et la danse de la peau de daim. Les danses traditionnelles des hommes incluent la danse des herbes sacrées, la danse du poulet et la danse libre. Les régalias sont des tenues spéciales, ornées de perles assemblées à la main, qui ont une signification spirituelle pour les danseurs. Soyez respectueux et demandez toujours avant de toucher les régalias ou de les prendre en photo.

Crédit: ©Tourisme Autochtone Québec, Stephane Audet

Lieux de patrimoine vivant

Pour en apprendre davantage sur la culture des Premières Nations et des Inuits, visitez l’un des musées, des sites culturels et des centres d’interprétation autochtones cet été.

Ces espaces vivants sont des lieux de fierté, où le partage des traditions, des connaissances et des expériences est mis en valeur. Il s’agit d’un pont entre le riche passé, le présent vibrant et le futur porteur de promesses.

Crédits: ©Tourisme Autochtone Québec / ©Audet photo / ©Simon Clark / ©Stephane Audet / ©Luc Leclerc

À la rencontre du peuple huron-wendat

La communauté de Wendake, tout près de la ville de Québec, vient tout juste d’inaugurer Onhwa’ Lumina, un parcours enchanté créé par Moment Factory célébrant la vie et les valeurs de la grande nation wendat. Aussitôt que le jour fait place à la nuit, les visiteurs sont invités à se lancer dans ce parcours nocturne ponctué de sons, de lumières et de projections vidéo.

Sous la voûte étoilée, les rythmes et les chants ancestraux vous feront vivre une aventure riche en émotions, alors que l’on connecte tranquillement le mythe fondateur à un futur rassembleur.

Onhwa' Lumina: un parcours immersif à Wendake X

Crédit: ©Moment Factory

Planifiez vos vacances estivales dès maintenant grâce à Tourisme Autochtone Québec qui, depuis plus de 30 ans, vous invite à aller à la rencontre des 11 nations et 55 communautés autochtones de la province. Pour en apprendre davantage, visionnez la chronique télé à Salut Bonjour!