Augmentation de la Sécurité vieillesse pour les 75 ans et plus

Les aînés de 75 ans et plus qui touchent la Sécurité de la vieillesse (SV) verront une augmentation permanente de 10 % de leur chèque mensuel dès le 27 juillet prochain.

Cette hausse permanente de la SV est la première depuis 1973 qui n’est pas liée à l’inflation. Elle pourrait se traduire par 800 $ en plus sur une année pour les aînés de 75 ans et plus qui reçoivent la prestation complète, atteignant maintenant 733,51 $ par mois.

Selon le gouvernement fédéral, qui avait annoncé la mesure dans le Budget 2021, la hausse devrait bénéficier à environ 3,3 millions de personnes à travers le Canada.

Notons par ailleurs que la SV est indexée à l’inflation et qu’elle augmente tous les trois mois. Ainsi, le montant envoyé au cours du mois de juillet devrait avoir augmenté de 2,8 % par rapport à ceux reçus lors des mois précédents.

Les aînés qui reçoivent déjà la SV n’ont rien à faire pour recevoir les nouveaux montants puisque le processus est automatisé.

L’été dernier, à un mois des élections, le gouvernement fédéral avait accordé un chèque de 500 $ aux aînés admissibles à la pension afin de les aider à affronter les problèmes d’abordabilité liés à la pandémie.

Mis à part l’augmentation liée à l’indexation à l’inflation, la SV complète pour les 65 à 74 ans reste inchangée, à 666,83 $ par mois.

Le Bloc québécois réclame depuis un an une augmentation de la SV pour tous les aînés à partir de 65 ans, parlant même de «discrimination» envers les 65 à 74 ans.

Statistique Canada a annoncé mercredi un taux d’inflation de 8,1 %, le plus important chiffre depuis 1983. Cette hausse importante du coût de la vie est largement emportée par l’augmentation des prix de l’essence.

«En 2018, 59 % des pensionnés de la SV de 75 ans ou plus avaient un revenu inférieur à 30 000 $, contre 52 % des pensionnés de 65 à 74 ans», a fait savoir Emploi et Développement social Canada dans un communiqué.