Daniel Lavoie au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Daniel Lavoie va être intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens par son camarade Jim Corcoran à l’occasion du Gala 2022.

La cérémonie animée par Marie-Mai va se tenir le 24 septembre prochain au Massey Hall, à Toronto.

Daniel Lavoie, 73 ans, est originaire de Dunrea, au Manitoba, mais son œuvre constituée de 24 albums rayonne à travers toute la francophonie. En 50 ans de carrière, il a signé plusieurs grands succès, dont les chansons «Ils s’aiment», «La danse du smatte», «J’ai quitté mon île», «Tension attention», «Le pape du rap», «Qui sait», «Jours de plaine» et «Je voudrais voir New York».

Daniel Lavoie, qui a reçu plusieurs fois le prix Félix de l’interprète masculin de l’année au Gala de l’ADISQ, au Québec, ainsi que des trophées aux Victoires de la musique, en France, a de plus alimenté le répertoire d’autres artistes, comme Isabelle Boulay, Céline Dion, Luce Dufault, Lara Fabian, Mireille Mathieu, Maurane, Nana Mouskouri, Florent Pagny, Bruno Pelletier et Roch Voisine.

Toujours actif, il prendra la route en 2023 pour célébrer le 40e anniversaire de son album «Tension attention».

Celui qui a brillé dans la comédie musicale «Notre-Dame de Paris» de Luc Plamondon et de Richard Cocciante va être intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens aux côtés de Bryan Adams, David Foster, Alanis Morissette et Jim Vallance.

Le Gala 2022 proposera par ailleurs des prestations de Charlotte Cardin, Corey Hart, Marie-Mai, Pierre Lapointe, Bruno Pelletier, Bobby Bazini, Jessie Reyez, Serena Ryder ainsi que de Chad Kroeger et Ryan Peake de Nickelback.