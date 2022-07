COULOMBE, Wilson



À Laval, le jeudi 14 juillet 2022 est décédé, à l'âge de 91 ans, Wilson Coulombe, époux d'un premier mariage avec feu Laure Imbeau et conjoint d'une deuxième union avec feu Jeannine Bourbonnais.Il laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Jacques St-Louis) et Martin (Geneviève Boivin), ses petits-enfants Frédérick et Alexis, sa soeur Claudette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Chapiteau du Cimetière Laval situé au 5505, rang du Bas St-François à Laval, H7C 0G3, le samedi 23 juillet 2022 de 13h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h suivies de l'inhumation directement au Cimetière Laval.