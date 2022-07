Duo de Saumur à la rescousse de la canicule

Le vignoble angevin, en son sens large, est le point de rencontre entre le Massif armoricain et le Bassin parisien, deux des plus importantes formations géologiques de la France occidentale. Ces deux types de sols donnent des vins de styles bien distincts, pourtant issus des deux mêmes cépages: chenin, en blanc, et cabernet franc, en rouge.

Alors que les vignobles à l’ouest de la ville d’Angers reposent sur des sols de schiste, d’ardoise et autres roches primaires du Massif armoricain, ceux situés à l’est d’Angers s’enracinent dans le fameux tuffeau. C’est à ces sols calcaires que les meilleurs vins de Saumur doivent leur personnalité unique.

Des terroirs capables de produire des vins d’une grande fraîcheur et dont Romain Guiberteau connaît les secrets.

Santé!

Domaine Guiberteau, Saumur blanc 2020, Les Moulins 39 $ - Code SAQ 14995715 – 13 % - <2 g/L – Biologique

Les Moulins, en blanc, provient de vignes conduites en bio sur les sols argilo-calcaires des communes de Montreuil-Bellay, Brézé, et Bizay. Pressurage en grappe entière, fermentations avec levures indigènes et élevage sur lies fines en cuve inox. Le 2020 surprend d’abord par son attaque en bouche vive; la carafe s’impose. Après une aération d’une heure, le vin semble prendre du volume en bouche, toujours aussi vif et tendu, mais plus souple et facile à aimer. Si le temps chaud annoncé ce week-end vous donne envie d’un ceviche de flétan arrosé de jus de lime, vous avez votre bouteille!

Domaine Guiberteau, Saumur rouge 2020, Les Moulins 27,55 $ - Code SAQ 14995811 – 13 % - <2 g/L

Les Moulins, version rouge, est issu de vignes de 7 à 80 ans, plantées dans les sols sableux et argilo-calcaires de Montreuil-Bellay et Brézé. Un rouge souple, mais aux tanins juste assez compacts pour encadrer la chair fruitée. Lui aussi bénéficiera d’une aération en carafe de 30 minutes. Servez-le avec une longe d’agneau et un coulis de poivrons rouges.