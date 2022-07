Encore des sanctions clémentes

Cinq ans après un durcissement de la sanction pour inconduite sexuelle chez les ordres professionnels, plus de 40 % des travailleurs reconnus coupables ont écopé d’une peine plus clémente que les cinq ans minimums prévus par la loi.

« Je suis déçu, mais pas étonné », réagit l’avocat Marc Bellemare, qui défend des victimes d’actes criminels depuis 40 ans.

« Le droit disciplinaire demande un niveau de preuve très élevé, comme au criminel, dit-il. Les citoyens sont beaucoup plus tough on crime que les juges. »

Sanction minimale de 5 ans

Relation sexuelle, propos déplacés, agression, sentiments amoureux : des professionnels sont reconnus coupables d’inconduite sexuelle chaque année dans le cadre de leur pratique.

La grande majorité travaille dans la santé ou dans une relation d’aide. Évidemment, ces gestes peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les victimes, qui sont souvent vulnérables.

Depuis juin 2017, le Code des professions du Québec impose une radiation minimale de cinq ans pour les 46 ordres professionnels.

« L’inconduite sexuelle est un comportement que la société ne tolère plus », lit-on dans plusieurs jugements.

Or, 29 des 70 professionnels condamnés (41 %) ont eu une radiation inférieure au minimum depuis ce temps, selon les données du Bureau des présidents des Conseils de discipline obtenues par Le Journal.

Le Bureau des présidents souligne que la radiation de cinq ans est un minimum, « sauf s’il (l’intimé) convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances », écrit-on par courriel.

« La nouvelle loi n’introduit pas une véritable “peine plancher” de cinq ans de radiation [...], mais plutôt une sanction minimale, ajustable à la hausse ou à la baisse, en fonction de différents critères inscrits dans la loi », écrit Marco Laverdière, professeur de droit à l’Université de Sherbrooke.

La gravité des faits, le dossier vierge du professionnel et sa conduite durant l’enquête peuvent influencer la sanction. Certains professionnels n’ont été radiés que 18 mois. Des sanctions portées en appel ont aussi été revues à la baisse (voir extraits de jugements).

Dans les pires cas (agressions, viols), des professionnels ont vu leur permis être révoqué. D’autres ont écopé de longues radiations, jusqu’à 10 ans, et des limitations de pratique.

Clémence pour les médecins ?

Du côté du Collège des médecins du Québec (CMQ), la moitié des 18 professionnels condamnés s’en sont tiré avec moins de cinq ans de radiation, dont le Dr Allan B. Climan en 2019 (voir autre texte).

« Devant toutes les cours, les médecins bénéficient d’une certaine clémence. [...] Les juges hésitent et regardent les conséquences », croit Me Bellemare.

Malgré tout, l’avocat encourage les victimes à persévérer.

« C’est tellement honni dans la société les crimes sexuels, qu’il faut pousser la machine. [...] Il faut demander des peines plus sévères, et ne jamais abandonner. »

Le Bureau des présidents et le CMQ ont refusé notre demande d’entrevue.

PROFESSIONNELS RADIÉS POUR INCONDUITE SEXUELLE DEPUIS 2017 (Radiation inférieure à 5 ans)

Médecins : 18 (9)

Psychologues : 14 (5)

Infirmières : 12 (4)

Physiothérapeutes : 6 (2)

Travailleurs sociaux : 5 (2)

Infirmières auxiliaires : 3 (0)

Acupuncteurs : 3 (0)

Psychoéducateurs : 2 (2)

Avocats : 2 (1)

Pharmaciens : 1 (1)

Ergothérapeutes : 1 (1)

Dentistes : 1 (1)

Sexologues : 1 (1)

Chiropraticiens : 1 (0)

Total : 70 (29) 41%

NDLR : certaines décisions ont été portées en appel au Tribunal des professions, la sanction pourrait donc être modifiée.

Source : Bureau des présidents des Conseils de discipline, décisions rendues depuis juin 2017

Exemples de sanctions de moins de 5 ans

Un récidiviste radié trois ans

Photo d’archives, Ben Pelosse

Le psychologue Karl-Philippe Beaudoin a été radié trois ans, en mars dernier, pour avoir envoyé plusieurs messages sexuels explicites durant deux mois à une patiente qui le consultait pour de l’aide, en 2018.

« Sincèrement tu es vraiment une créature de rêve, une fille délicieusement jolie et adorable. Et comme dirait [sic] les enfants lol tu sens bon comme du bonbon et moi Je rajoute comme du bonbon qui fond dans la bouche », lit-on dans le jugement.

M. Beaudoin avait même un antécédent disciplinaire (radiation de deux mois), pour avoir eu des relations sexuelles avec une stagiaire en 2016, indique le jugement.

C’est la cliente qui a mis fin à la relation, ayant perdu confiance, lit-on. Les deux parties avaient suggéré une radiation commune de trois ans.

« Le Conseil est surpris de l’absence de preuve de repentir et de démarches de réhabilitation de l’intimé et ne peut que craindre un risque de récidive élevé », notait-on.

Trois touchers vaginaux

Le physiothérapeute David Michael a été radié 18 mois, en 2020, pour avoir touché le vagin d’une patiente à trois reprises durant un traitement.

La patiente de 21 ans était suivie pour des douleurs au dos, en 2019, à Dorval. Lors d’un traitement, M. Michael aurait palpé la femme jusqu’au bas du dos, « passant ensuite ses mains sous le legging de la cliente et les petites culottes de celle-ci jusqu’au sacrum, sans toutefois lui demander son autorisation et sans l’avertir », lit-on dans le jugement.

Le physiothérapeute se serait aussi tenu près de la table de traitement, tellement que la patiente « frôle son pénis qu’elle estime être en érection ». M. Michael aurait aussi touché la zone vaginale à trois reprises, ce qui a provoqué le malaise de la cliente, qui est restée immobile et a pleuré, lit-on.

M. Michael avait plaidé non coupable à l’accusation et avait invoqué un toucher accidentel.

« Il ne s’agit pas ici de frottements ni de touchers directs sur la peau, mais à travers des vêtements. Il n’y a pas non plus de pénétration sexuelle. Ce critère joue en faveur de l’intimé dans l’imposition d’une période de radiation moindre que cinq ans », lisait-on dans la décision.

M. Michael avait accepté de cesser de pratiquer en attendant l’audience. Il a été congédié par son employeur.

Photo d’un pénis à une patiente

Le Dr Martin E. Goldstein a été radié trois ans, en 2021, pour avoir envoyé six sextos et une photo d’un pénis à une patiente.

Le médecin de famille avait développé une relation intime avec une patiente, et il lui a envoyé un texto en anglais disant : « Quelle belle journée pour une fellation » (What a nice day for a blow job). Selon le médecin, ces messages n’étaient pas « pornographiques ».

Il a par ailleurs transmis une photo d’un pénis à cette dernière, qui n’était pas le sien, en réponse à une photo de ses seins qu’elle lui avait envoyée, lit-on.

Il a d’ailleurs reconnu avoir eu une « infidélité émotionnelle », avec la patiente. Le syndic demandait une radiation de cinq ans, et l’intimé suggérait 12 mois.

Un gynécologue conteste la radiation d’urgence

Photo d’archives

Un gynécologue de 73 ans conteste la demande du Collège des médecins qui veut le radier d’urgence pour avoir encore tenu des propos sexuels auprès d’une patiente, même s’il aurait reconnu que c’était « inapproprié ».

Neuf mois après avoir purgé une radiation de deux ans imposée en 2019 pour des propos sexuels, donc en deçà du seuil minimal de cinq ans, le Dr Allan B. Climan est à nouveau accusé de propos déplacés par le syndic du Collège des médecins du Québec (CMQ). Des employés de l’Hôpital général juif de Montréal ont porté plainte.

Un problème « profond »

Le syndic a déposé une requête exigeant la radiation immédiate du Dr Climan, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans ce dossier. Le médecin devait témoigner pour sa défense, hier, mais il a changé d’idée.

« Il a un problème de comportement profond, a dit Me Patrick De Niverville, du syndic. Les alarmes ont beau sonner de toutes parts, tous côtés, Dr Climan ne modifie pas son comportement. »

À la fin d’un examen gynécologique en salle d’accouchement, le 22 avril dernier, le Dr aurait dit à une patiente en anglais : « Merci pour le bon moment » (Thank you for the good time), a témoigné une infirmière.

La patiente qui ne parle pas anglais, et dont l’identité est protégée, n’a pas de souvenir de ce commentaire. Selon le syndic, le médecin a même avoué avoir tenu ces propos lors d’une rencontre au CMQ en juin dernier, et les a qualifiés « d’inappropriés » (inappropriate).

Sous serment, le conjoint de la patiente a aussi dit lundi que le Dr Climan avait fait des blagues sur leur vie sexuelle.

Le bébé en danger

Le même soir, le syndic reproche aussi au médecin d’avoir fait un examen gynécologique sans être assisté d’une femme, comme le prévoit sa limitation de pratique depuis juillet 2021.

Hier, l’avocate du Dr Climan, Christine Kark, a invoqué un danger pour la santé du bébé pour expliquer l’examen sans supervision.

« Il n’y a pas d’urgence à le radier. La protection du public n’est simplement pas en péril », a dit Me Kark.

Le Conseil devrait rendre une décision bientôt concernant la radiation provisoire. D’ici là, le Dr Climan s’est engagé à ne pas pratiquer.