Google propose son nouveau téléphone Pixel 6a avec quelques judicieux compromis

Commençons par le prix de ce nouveau Pixel 6a, qui est le principal argument de vente. Avec cette comparaison de prix, vous aurez une bonne idée des choix offerts dans la gamme Pixel.

Pixel 6 Pro : 1179 $

Pixel 6 : 799 $

Pixel 6a : 599 $

Qu’obtient-on avec ce nouveau téléphone Pixel 6a de 599 $, de Google?

Sans doute les premières choses que l’on observe sur un téléphone intelligent, ce sont la conception et l’écran. Ici, l’écran du 6a est le plus petit de la gamme Pixel, mais à une diagonale de 6,1 po, il est assez grand pour une utilisation agréable au quotidien. Par rapport aux deux autres Pixel, ceux-ci font 6,7 et 6,4 po.

Autre élément important des écrans, c’est le taux de rafraîchissement exprimé en hertz. Des trois, le 6a est le moins rapide avec 60 Hz, contre 120 et 90 Hz pour les deux autres. Les joueurs exigeants seront sans doute déçus de ce taux qui prévalait sur les téléphones d’il y a deux ou trois ans. Mais pour une utilisation normale et pour lire des vidéos, aucun souci ici.

Classé Gorilla Glass 3, le verre est solide et l’affichage DELO (diodes électroluminescentes organiques) supporte l’imagerie à grande gamme dynamique (HDR) – qui est très commune de nos jours.

Pour la conception, Google est resté fidèle au style du Pixel 6, avec la barre de trois caméras au dos et le châssis est en métal – un bon point sachant que la majorité des téléphones intelligents d’entrée ou de milieu de gamme sont construits en plastique. L’ensemble reste léger à 178 g.

Bonne autonomie

Au même rayon de la conception, Google a prévu une pile de 4410 mAh offrant une autonomie de plus de 24 h, que l’on peut étendre jusqu’à 72 h avec l’économiseur de pile quand les circonstances l’exigent.

En outre, le 6a supporte aussi la recharge rapide jusqu’à 18 W, à condition d’utiliser l’un des deux chargeurs USB-C (30 ou 18 W) proposés par Google, peut-on lire dans les petits caractères.

Même puce que le Pixel 6

Sous le capot, le Pixel 6a fait appel à la même puce Tensor à huit cœurs que le Pixel 6 et cela paraît dans les performances de l’appareil. Sa cadence élevée jusqu’à 2800 MHz et ses 6 Go de mémoire vive en font un très bon téléphone dans toutes les utilisations, même si ses deux frères obtiennent 12 et 8 Go. Et comme ces derniers, le 6a comporte un stockage de 128 Go. À l’essai, les applications, les téléchargements et les vidéos, tout roule avec fluidité, sans lenteur.

Google promet que son 6a disposera de trois mises à jour de son système mobile Android. Livré avec Android 12, le 6a obtiendra tout le soutien logiciel jusqu’à l’été 2027, avec Android 15. Toute proportion gardée, c’est une très bonne durée de vie pour un téléphone intelligent qui s’améliora au fil des mises à jour.

Terminons avec le système de triple caméra, le Pixel 6a ne possède qu’un capteur 12,2 Mpx grand-angle déjà dépassé par ce qui existe déjà sur le Pixel6 (50 Mpx). Comme les deux autres Pixel 6 et 6 Pro, le 6a dispose d’une stabilisation optique et électronique de l’image.

Voilà en somme un téléphone intelligent très intéressant sur le plan qualité-prix-performance, à condition d’apprécier les compromis ici et là par le géant Internet.

Au Canada, le Pixel 6a sera disponible en précommande à partir du 21 juillet 2022 au prix de vente conseillé de 599 $ et en magasins dès le 28 juillet.

Boutique google : https://store.google.com/category/phones?hl=fr-ca