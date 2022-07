Allégations d'inconduites sexuelles contre Philippe Bond: P-A Méthot est «détruit»

Animant tout l'été à l'émission Dupont en vacances du FM93, à Québec, l'humoriste P-A Méthot a réagi aujourd'hui à l'affaire Philippe Bond.

«Moi, ce matin, je suis détruit, pour plusieurs raisons, a-t-il dit en ondes. La première, c’est que Philippe Bond, c’est un de mes chums. C’est comme si je m’étais fait tricher par ma blonde, ce matin. Je suis peiné parce que je me dis: y a-t-il quelque chose à quoi je n’ai pas porté attention? Parce qu’on était très souvent ensemble depuis 20 ans. Et sur la tête de mon père et de ma fille, parce que les gens vont me la poser la question, je n’ai jamais, jamais, jamais vu un comportement déplacé de la part de Philippe Bond en ma présence.»

«Dans les personnes qui ont témoigné, il y a des gens que je connais très bien et de qui je ne doute absolument pas de la véracité de ce qu’ils peuvent dire, poursuit-il. Mathilde Laurier [l'une des femmes qui ont témoigné dans le dossier de La Presse], on a travaillé ensemble souvent. C’est quelqu’un que j’aime énormément. Et je n’ai aucune raison de douter de la véracité de ses propos. Et encore moins de l’honnêteté de cette fille-là.»

«Je ne cautionnerai jamais, je ne défendrai jamais quelqu’un qui a posé des actes comme ceux qu’on lui reproche. Jamais je ne vais cautionner ça. [...] Qu’il se retire de la vie publique, je pense que c’est une bonne chose. Parce que là, ça va devenir lourd. Dans les prochains jours, ça va devenir très, très lourd. S’il est mal conseillé dans tout ça, c’est là qu’il va faire des gaffes.»

«Je ne pourrai jamais dire que je déteste Philippe Bond. J’ai passé de merveilleux moments avec lui. J’ai eu bien du fun. On a travaillé ensemble. Ç’a toujours été extraordinaire. Est-ce que je lui reproche ces gestes-là qu’il aurait faits? Je n’ai pas de respect pour les gens qui traitent les autres de cette façon-là.»