La station Place-des-Arts devient accessible à tous

Les personnes à mobilité réduite, les familles avec de jeunes enfants et les personnes âgées pourront désormais prendre le métro à la station Place-des-Arts pour accéder au quartier des spectacles à Montréal.

Trois ascenseurs sont opérationnels depuis jeudi, faisant de cette station la 21e à être accessible à tous.

Les travaux à la station de la ligne verte, entamés en 2019, ont aussi permis d’agrandir et de réparer l’édicule De Bleury Nord où un ascenseur a été installé.

La dalle structurale et les escaliers fixes de cette entrée ont aussi été réparés et des portes-papillon motorisées ont été ajoutées, a fait savoir la Société de transport de Montréal (STM).

L’édicule De Bleury Nord, où se trouve l’un des trois ascenseurs, est rouvert depuis le 16 juin tandis que les deux autres ascenseurs sont accessibles depuis jeudi.

Dix autres chantiers d’accessibilité universelle de la STM sont en cours dans les stations Angrignon, Berri-UQAM, Édouard-Montpetit, D’Iberville, Jolicoeur, McGill, Outremont, Pie-IX, Place-Saint-Henri et Villa-Maria.

Rappelons également que l’accès au métro à partir des stations Place-des-Arts, McGill, Peel, Saint-Laurent, Berri-UQAM, Champ-de-Mars et Place-d’Armes est gratuit les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés jusqu’au 5 septembre dans le but d’attirer les visiteurs au centre-ville.