Le Festif! en direct

Le Festif! de Baie-Saint-Paul offrira tout au long de sa 13e édition quelques prestations en direct par l’entremise de sa page Facebook.

Il était possible, jeudi, lors du lancement de l’événement de voir celle offerte par les Hôtesses d’Hilaire sur la scène MicroBrasserie Charlevoix.

Vendredi, on pourra voir les prestations de Lou-Adriane Cassidy à 12 h 45 et de la formation américaine Frankie and the Witch Fingers à 22 h en direct de l’intimiste Garage du Curé.

On pourra voir Sarahmée dimanche, à 18 h 30, en direct de Place Desjardins. Les prestations de P’tit Belliveau et des Louanges seront diffusées en différé.

Bran Van 3000

Bran Van 3000 a lancé, jeudi, la 13e édition du Festif! de Baie-Saint-Paul sur la scène principale. Mais Dame Nature est venue jouer les trouble-fête. En soirée, les prestations de Polo et Pan (Place Desjardins) et Mattiel (Garage du curé) ont été annulées en raison des orages qui ont frappé la région.

James Di Salvio et son collectif ont revisité leur album Glee et leur mégasuccès Drinking in LA qui fête, cette année, ses 25 ans. Il s’agissait d’une première visite de Bran Van 3000 à Baie-Saint-Paul après une annulation en 2018.

Prévus, en début de nuit, en extérieur, au Jardin de François, les concerts nocturnes de Frederico Albanese et de Brad Barr ont été déplacés, en raison de la météo incertaine, à la Salle Multi de l’Hôtel Germain Charlevoix.

La 13e édition du Festif! de Baie-Saint-Paul se poursuit vendredi avec Bon Enfant, Clay and Friends et Hubert Lenoir, en vedette, vendredi soir, sur la scène Place Desjardins.

Photos Caroline Perron

Geoffroy offrira une prestation gratuite, à 16 h 45 sur la fameuse scène flottante aménagée sur la rivière du Gouffre.

Lou-Adriane Cassidy, Ariane Roy, Naya Ali, Anachnid, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, Les Louanges et Gros Mené font partie des artistes qui seront en vedette, tout au long de la journée, sur les différentes scènes du Festif!