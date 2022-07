Le film «Babysitter» de Monia Chokri sur Club illico

Le film «Babysitter» de Monia Chokri vient de s’ajouter à l’offre de Club illico.

Le long métrage mettant en vedette Monia Chokri, Patrick Hivon, Steve Laplante, Hubert Proulx et Nadia Tereszkiewicz a été scénarisé par Catherine Léger, d’après sa propre pièce.

Dans cette comédie satirique à l’humour noir, Cédric perd son emploi après avoir fait une blague sexiste en direct à la télé. Encouragé par son frère, un intello bienpensant, Cédric entame une thérapie et écrit «Sexist Story», livre se voulant révolutionnaire et s’attaquant à la misogynie. Exaspérée par l’introspection de son chum et elle-même en manque de rêves et d’adrénaline, Nadine se laisse alors tenter par les jeux étonnants initiés par la mystérieuse babysitter.

Place à «Simple comme Sylvain»

«Babysitter», qui a été sélectionné et présenté en première mondiale au festival de Sundance, aux États-Unis, est la plus récente offrande de Monia Chocki, qui nous a aussi offert en 2019 «La femme de mon frère».

La comédienne et réalisatrice travaille en ce moment sur son troisième long métrage, «Simple comme Sylvain», qui est en pré production.