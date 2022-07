Le Monarque migrateur sur la liste des espèces en danger

Le monarque migrateur, un majestueux papillon capable de parcourir des milliers de kilomètres chaque année, a rejoint la liste rouge des espèces en danger à cause du changement climatique et de la destruction de son habitat, a révélé jeudi l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La population autochtone, connue pour ses migrations depuis le Mexique et la Californie en hiver vers les aires de reproduction estivales aux États-Unis et au Canada, a diminué d’entre 22% et 72% au cours de la dernière décennie, a souligné l’UICN dans un communiqué.

Les tigres sauvages sont plus nombreux dans le monde qu’on ne pensait

Les tigres sauvages sont 40% plus nombreux dans le monde qu’on ne le pensait jusque-là et la population de Panthera tigris «semble se stabiliser voire augmenter», même si elle reste une espèce menacée, a révélé jeudi l’Union internationale pour la conservation de la nature.

La dernière évaluation de la population mondiale de tigres vivant dans la nature remontait à 2015 et le nouveau comptage a permis d’estimer à entre 3 726 et 5 578, le nombre de ces élégants félins à la fourrure orangée rayée de noir.

AFP

Le bond de 40% «s’explique par des améliorations des techniques de suivi, montrant qu’il existe plus de tigres qu’on ne le pensait auparavant, et que le nombre de tigres dans le monde semble être stable ou en augmentation», écrit l’IUCN dans sa mise à jour de sa Liste rouge des espèces menacées, qui fait référence.

«Les tendances démographiques indiquent que des projets tels que le Programme intégré de l’UICN de conservation de l’habitat du tigre sont efficaces et qu’un rétablissement est possible tant que des efforts de conservation se poursuivent», note l’UICN, qui compte plus de 1 400 organisations membres.

Pour autant, le tigre n’est pas tiré d’affaire et reste une espèce menacée.