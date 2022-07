Le virage plein air de plusieurs pourvoiries

Si, dans le passé, les pourvoiries du Québec offraient d’abord et avant tout des activités de chasse et de pêche, au fil du temps, plusieurs ont développé une offre plus familiale.

• À lire aussi: La Pourvoirie du Lac Blanc, une offre de pêche unique

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La pêche et la chasse sont toujours au rendez-vous, mais maintenant, plusieurs offrent des activités bien différentes, pouvant convenir à des familles ou des gens seuls ou en couple, qui veulent vivre une expérience différente en forêt. Je vous présente aujourd’hui un bel exemple avec la pourvoirie du lac Blanc.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

« Nous avons décidé de nous adapter à la demande et fournir aux gens ce qu’ils recherchent, soit une expérience différente en forêt, explique le directeur des ventes de la pourvoirie, Daniel Grenier. Oui, la pêche demeure une activité vedette, surtout au printemps. Nous avons compris que les gens voulaient plus. C’est dans cet esprit que nous avons initié le développement de tous nos produits. »

Il faut comprendre que la relève, dans le monde de la pêche, ne voit pas les choses de la même façon. Oui, il y a des jeunes qui sont des purs et durs, mais dans plusieurs cas, la pêche devient une activité parmi tant d’autres durant un séjour. Il fallait donc créer des forfaits répondant aux attentes de tous les membres de la famille. Alors, si pour le père ou les deux parents c’est un voyage de pêche, il faut que les plus jeunes y trouvent leur compte. C’est dans cet esprit que de nombreuses pourvoiries du Québec ont développé une offre plus variée.

UN EXEMPLE CONCRET

Le cas de la pourvoirie du lac Blanc n’est pas unique, mais représentatif de cette nouvelle façon de voir les choses.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

« Nous avons choisi de mettre en place des activités bien différentes de la pêche. Lors de leur séjour, les gens peuvent faire des activités nautiques à partir de la plage devant l’auberge. Ils peuvent se baigner, profiter du soleil, faire du pédalo, de la planche à pagaie, du kayak et louer un ponton. Aussi, il est possible de louer des côte-à-côte et circuler sur le parcours qui a été créé sur la pourvoirie. Ils peuvent pratiquer le tir au pigeon d’argile. »

La liste des activités s’allonge à mesure que nous en discutons avec monsieur Grenier.

« On peut ajouter à cette liste le volley-ball, le badminton, le jeu de fers, les jeux modulaires pour les enfants, la randonnée pédestre, le vélo, l’observation de la faune, sans oublier les différentes activités sur le site amérindien, dont le fameux shore lunch. Tout est pensé pour que les gens qui viennent chez nous puissent vivre un séjour complet et qu’ils trouvent l’activité qu’ils veulent faire en priorité. »

La pourvoirie est ouverte 12 mois par année. À l’automne et en hiver, il est possible de pêcher sur la glace. Aussi, sur le site, il y a un centre aquatique avec piscine intérieure, un spa, un sauna et une salle d’exercice.

« Notre but a toujours été de nous adapter à la réalité d’aujourd’hui, c’est dans cet esprit que nous avons asphalté notre route d’accès et que nous avons installé des bornes de recharge pour les gens qui viennent nous visiter avec des voitures électriques. » Pour en savoir plus : 819 265-4242.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

UNE VISION NOUVELLE

Le virage qu’a pris cette pourvoirie reflète très bien ce qui se passe dans le milieu des pourvoiries au Québec.

Dans bien des cas, même dans des endroits les plus éloignés, on retrouve des jeux pour enfants et des possibilités d’activités nautiques avec kayaks, pédalos, planches à pagaie et autres. La pêche est et sera toujours disponible dans les pourvoiries du Québec, mais maintenant, dans bien des cas, l’offre est plus complète. Un de mes amis me racontait qu’il voulait aller pêcher le bar rayé en Gaspésie et avoir ses grands enfants avec lui. Ces derniers voulaient se rendre en Gaspésie, mais pas uniquement pour pêcher. Alors, il a fait le compromis de leur expliquer que la pêche ne serait qu’une activité parmi tant d’autres. Les jeunes ont accepté aussitôt de le suivre. Cet exemple en est un de ce qui se passe pour plusieurs amateurs de pêche qui voudraient créer une relève.

Pour découvrir les pourvoiries qui offrent des activités pour toute la famille, le meilleur moyen à utiliser est de vous rendre sur le site www.pourvoiries.com. Vous y découvrirez un moteur de recherche qui vous permettra de trouver la pourvoirie que vous cherchez, selon vos critères, dans la région que vous désirez visiter. C’est un outil qui a été développé par la Fédération des pourvoiries du Québec. Il vous facilitera certainement la tâche. Sur votre agenda de vacances, pensez à ajouter un séjour en pourvoirie.