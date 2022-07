Les Grands Feux entre deux orages violents

Les orages ont bien failli gâcher le retour des Grands Feux Loto-Québec jeudi soir avec un ciel menaçant qui s’est illuminé vers 21 h 30 mais pas par la pyrotechnie.

Après une journée foudroyante, l’accalmie semblait bien installée, mais les éclairs ont ressurgi et une forte tempête s’est abattue à peine une trentaine de minutes avant le lancement. Un déluge à la Foo Fighters en 2015 avec dame Nature qui refusait de collaborer.

Après deux ans d’absence, l’organisation des Grands Feux avait bien choisi le thème de cette soirée d’ouverture d’une série de huit.

Émotions. La pandémie en a fait vivre beaucoup à l’équipe et l’incertitude de la journée de jeudi aussi. La joie, l’humour, la peur et l’amour devaient être à l’honneur en quatre tableaux différents.

Photo Agence QMI, Pacal Huot

In extremis

À la Place des Canotiers et au Quai Paquet, les prestations prévues sur scène avant la mise à feu ont été annulées mais dès 20 h, la foule avait commencé à faire son apparition. La pluie, les vents violents et la foudre ont fait fuir bien des gens, mais la prestation a pu avoir lieu in extremis. Avec quelques minutes de retard seulement, des têtes sont sorties des abris.

« Beaucoup de travail a été fait. Ces deux années ont été difficiles pour les différents événements. On a pu réévaluer ce qui était apprécié aussi. On pense que la population sera avec nous », a expliqué Simon Clément, président du conseil d’administration des Grands Feux.

Photo Agence QMI, Pacal Huot

Toujours innover

Avec les années, le public est peut-être devenu plus exigeant en matière de feux d’artifice. « Ça évolue. On veut innover et développer la technologie. Les gens veulent plus et veulent mieux.»Les soirées auront lieu tous les jeudis, en plus d’un dimanche. Le spectacle est d’une durée de 20 minutes.

Le prochain rendez-vous aura lieu le 28 juillet sous la thématique Cœur d’enfant et la nostalgie des chansons des émissions jeunesse qui ont marqué votre enfance.

Créé en 1995, les Grands Feux sont désormais tirés d’une barge stabilisée au centre du fleuve Saint-Laurent.