Les Jeux du Québec: un tremplin pour les jeunes

Près de trois décennies après avoir participé aux compétitions, en 1993 à Baie-Comeau, l’ancien plongeur Alexandre Despatie occupe le rôle de porte-parole pour les Jeux du Québec, qui prendront leur envol vendredi dans son patelin, à Laval.

«Ç’a fait quelques entrevues où je dis le même jeu de mots poche, mais c’est quand même ça: les Jeux du Québec ont été le tremplin pour ma carrière, a indiqué l’homme de 37 ans. Ç’a déclenché quelque chose pour moi.»

Despatie n’avait que 8 ans, ce qui ne l’avait pas empêché de repartir de la Côte-Nord avec, dans ses bagages, deux médailles d’or obtenues aux tremplins de 1 ¬¬¬¬mètre et de 3 mètres. Il était pourtant confronté à des compétiteurs beaucoup plus vieux que lui.

À chacun son objectif

Rapidement, Despatie insiste toutefois sur un point : si son propre rêve olympique a été alimenté à Baie-Comeau, les Jeux du Québec représentent bien plus qu’un événement où le but est de l’emporter à tout prix.

«Chacun doit avoir son objectif, a dit le double médaillé olympique. Ton objectif peut être de finir dans les 10 ou les 20 premiers et c’est bien correct. Les Jeux du Québec restent surtout une occasion de participer à une compétition multisports et de rencontrer d’autres jeunes qui font un sport différent du nôtre.»

Plus de 3000 jeunes

Au total, environ 3300 jeunes, venus de 19 délégations de partout dans la province, ont rendez-vous à Laval, d’ici le 30 juillet. Athlétisme, baseball, basketball, cyclisme, golf, natation, soccer, tir à l’arc, triathlon et volleyball comptent notamment parmi les disciplines.

«Les Jeux du Québec viennent former des beaux êtres humains, a ajouté Despatie, en vantant les valeurs de dépassement de soi et le côté rassembleur de l’événement. Je dis souvent que tout le monde a ses propres Jeux olympiques. Parfois, c’est relié au sport, mais ça peut aussi être dans tes études, dans le métier que tu souhaites pratiquer ou dans ta vie personnelle. Les Jeux du Québec peuvent te pousser dans une direction et ça va au-delà du sport.»

Bien visible

À titre de porte-parole, Despatie participera aux cérémonies d’ouverture et de clôture, mais on risque aussi de le voir fréquemment sur place pour assister à plusieurs compétitions.

«Je ne serai pas invisible, au contraire», a-t-il assuré.

La COVID-19 demeure une menace

En s’adressant à la population jeudi, le premier ministre du Québec, François Legault, a laissé savoir que la situation demeurait sous contrôle, mais qu’il fallait «rester prudent» quant à la COVID-19. La directive s’appliquera forcément durant les Jeux du Québec, du 22 au 30 juillet, à Laval.

Porte-parole de la 55e finale de ces Jeux multisports, Alexandre Despatie révèle d’ailleurs qu’il vient tout juste de terminer, il y a quelques jours, sa période d’isolation après avoir été déclaré positif. Lentement, mais sûrement, il reprend du poil de la bête.

«C’est dommage pour les jeunes et pour l’organisation que ce soit une considération à avoir», a convenu l’ancien plongeur originaire de Laval-sur-le-Lac à propos de la COVID-19.

Et comment? Rappelons que les Jeux du Québec devaient d’abord avoir lieu à Laval en 2020, puis en 2021, avant d’être finalement reportés à cette année. Une annulation complète avait même été envisagée, il y a un an. Une situation semblable est survenue pour la finale des Jeux d’hiver, à Rivière-du-Loup, qui sont maintenant prévues du 3 au 11 mars 2023.

Pour le moment, à Laval, l’événement s’ouvrira bel et bien à la Place Bell, vendredi soir, avec la présence notamment d’Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, du maire de Laval, Stéphane Boyer, du directeur général du Comité organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec, Marc DeBlois, et de la présidente de SportsQuébec, Julie Gosselin.