L’intelligence contre les robots idéologiques

Chaque fois que je désespère de notre époque, il survient quelque chose qui me redonne espoir.

Vous avez évidemment entendu parler de la loufoque condamnation de Radio-Canada par le CRTC parce qu’on y a prononcé le titre d’un livre, et de la pitoyable décision de Radio-Canada de s’agenouiller.

Meeker Guerrier est chroniqueur. Je ne le connais pas personnellement.

Il a la peau noire. C’est un détail qui prend son importance ici.

Réducteur

Justement parce qu’il est afrodescendant, on lui a demandé sa réaction.

Voici une partie de sa réponse :

« Je n’ai pas la responsabilité de répondre à toutes les questions d’ordre social qui concernent les afrodescendants. Parfois, il faut savoir dire non. »

Bref, ce n’est pas parce que je suis noir, dit-il, que je suis obligé d’exprimer une opinion.

Je suis tenté d’ajouter : et surtout pas l’opinion probablement attendue par celui qui pose la question.

Et pourquoi ne veut-il pas répondre ?

« Quand c’est sur des questions sur lesquelles je ne me suis jamais exprimé, je ne suis pas un expert. [...]. Je pourrais donner mon opinion. Mais est-ce que ce serait vraiment une opinion éclairée ? ».

Autrement dit, en quoi le fait d’être noir (ou chinois) fait-il forcément d’un Noir (ou d’un Chinois) une autorité concernant la condition noire (ou chinoise) ?

Puis il ajoute :

« Consultez-nous, mais pour autre chose aussi. »

Nos médias interrogent en effet les afrodescendants strictement sur les questions liées au racisme.

On les réduit à leur couleur de peau, on les enferme dans cette petite case, comme s’ils n’étaient pas capables d’avoir des opinions intéressantes sur le réchauffement climatique, le repêchage du Canadien ou la chasse à l’orignal.

Les jeunes journalistes, en particulier, sont fascinants. Quand ils semblent s’intéresser à, disons, la question du logement, c’est évidemment pour illustrer la discrimination dont seraient victimes les communautés noires.

Ils veulent des illustrations d’une conclusion militante écrite d’avance.

Murielle Chatelier est une journaliste pigiste. Elle a aussi la peau noire.

Sur le web, elle s’adresse à Radio-Canada ainsi :

« Aujourd’hui, je vous écris à titre de personne à la peau noire qui n’est pas offensée par le mot “nègre”. [...] Je suis exaspérée d’être perçue comme un être trop fragile pour comprendre que tout mot peut être dit lorsque le contexte est pris en considération. »

Elle ajoute :

« [...] je demande des excuses à Radio-Canada, qui semble douter de ma capacité en tant que personne noire à faire la part des choses entre une insulte et un propos contextualisé. »

Bref, cessez de me traiter comme une enfant ou une demeurée. Et vlan !

Quant au plaignant à l’origine de l’affaire, « de quel droit s’arroge-t-il l’autorité de parler au nom de TOUS les “Noirs”, dont moi-même ? ».

Fière

Mme Chatelier conclut :

« Je suis forte, fière et je marche la tête haute vers l’avenir ».

Traiter l’autre en adulte responsable et non en enfant, et débattre intelligemment au lieu de censurer : il n’y a pas d’autres voies.