LPGA: un bon départ pour Brooke M. Henderson

La Canadienne Brooke M. Henderson s’est placée en excellente posture dès la première ronde du Championnat Evian tenue jeudi à Évian-les-Bains, en France, s’installant au deuxième rang à une frappe de la tête.

Celle qui est en quête d’un deuxième titre cette année a notamment terminé sa journée de travail avec un aigle au neuvième fanion.

Elle a ajouté six oiselets et un seul boguey pour signer une carte de 64 (-7), à égalité avec l’Américaine Nelly Korda et à un coup de la meneuse, soit la Japonaise Ayaka Furue.

Henderson a triomphé lors de la Classique Shoprite le 12 juin dernier. Il s’agissait de son 11e sacre sur le circuit de la LPGA.

Pendant que sa compatriote se tenait non loin de la première position, Maude-Aimée Leblanc a de son côté commis un triple boguey au 12e qui a été à l’origine d’une chute jusqu’en 125e place, à 75 (+4).

La Québécoise avait pourtant réussi deux oiselets sur le neuf d’aller sans commettre de faute.