Merci, Nadège!

C’est dans la nuit du 16 au 17 juillet 2022 que j’ai appris le triste décès de la présentatrice Nadège St-Philippe. Cette nouvelle m’a fortement bouleversée, et c’est pourquoi je rédige ces lignes.

Je me suis d’abord demandé: «Pourquoi suis-je tant affectée par la perte d’une personnalité publique?» Après à peine quelques secondes de réflexion, j’en suis venue à l’évidence: Nadège et moi partageons la même identité sociale. Nous sommes des femmes d’origine haïtienne, ayant grandi au Québec. Nous avons affronté les mêmes obstacles et avons été discriminées pour les mêmes raisons. Nous avons, toutes deux, travaillé vigoureusement pour prendre notre place dans ce monde.

Aujourd’hui, je suis peinée par la perte de cette femme, car elle était l’une des rares femmes noires présentes dans les médias québécois auxquelles je pouvais m’identifier. Non seulement je pouvais me reconnaître en elle, mais essentiellement, sa personnalité a permis de briser les stéréotypes répandus dans les médias.

Des stéréotypes à combattre

Malgré les changements sociaux que l’humanité a traversés au cours des dernières décennies, les enjeux causés par le racisme et le sexisme sont toujours présents. Les femmes noires sont les principales victimes de cette intersectionnalité. De là l’importance de la représentation de celles-ci dans nos institutions et dans nos médias. Je me souviens de la fierté que j’ai ressentie chaque fois que je voyais Nadège sur les ondes, spécialement lorsqu’elle arborait sa chevelure naturelle. Je me souviens à quel point j’étais fière de l’imiter. Je me souviens de l’avoir vue, tout comme moi et comme beaucoup d’autres femmes, combattre la pression sociale, et rivaliser contre les modèles sociaux, et ce, pour faire valoir ses racines, ses valeurs et sa culture.

Encore aujourd’hui, les médias répandent constamment de nombreux stéréotypes à l’endroit des femmes noires. Celles-ci sont souvent dépeintes comme étant des femmes indépendantes, dominantes, simples d’esprit, sans oublier le fameux stéréotype de la «Mad black woman». Nadège a permis de contredire ces stéréotypes par son tempérament unique et authentique, par sa douceur, son empathie, et par sa personnalité radieuse.

Cette femme était consciente de l’impact qu’elle avait auprès des membres de sa communauté. C’est pourquoi je me sens honorée d’avoir été influencée par cette femme d’exception, et que je nous donne comme mission de poursuivre son travail, en étant un modèle pour les jeunes femmes de notre collectivité.

Nos parents et nos grands-parents ont combattu afin de faire place à notre génération, aujourd’hui, le flambeau est entre nos mains. Avançons ensemble, encourageons-nous et dénonçons les injustices. Chacun d’entre nous détient le pouvoir de faire évoluer l’humanité, et chacun d’entre nous a le DEVOIR d’être un exemple pour les générations futures. Merci infiniment Nadège pour ta contribution et merci d’avoir été un modèle, mon modèle.

Frédérique-Nikita Boisrond