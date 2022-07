Mike Ward: le record de Sous écoute

Ce sont plus de 21 000 personnes qui assisteront aux enregistrements de deux épisodes spéciaux du balado Sous écoute, demain soir au Centre Bell. Ce record mondial pour un balado live sera même officialisé par un représentant des Records Guinness, a confirmé Mike Ward au Journal.

Mike Ward a de quoi se flatter l’ego. Son événement spécial de demain soir, qu’il a surnommé Centre Brag, sera le balado enregistré devant la plus grosse foule au monde. La marque était auparavant détenue par le couple britannique, Chris et Rosie Ramsey, pour un balado enregistré au 02 Arena de Londres, en novembre 2021, devant plus de 13 000 personnes.

« On a contacté [Les Records] Guinness pour qu’ils certifient ce record, dit Mike Ward. Il y a quelqu’un qui va venir comme témoin au Centre Bell. »

L’humoriste s’est aussi informé du côté d’evenko, le promoteur des concerts au Centre Bell, pour savoir où son spectacle se situait dans l’histoire de l’amphithéâtre. « On est le deuxième plus gros vendeur de l’histoire du Centre Bell », dit-il fièrement.

Seul le combat UFC de Georges St-Pierre, en 2008, arrive plus haut. « On ne peut pas battre ce record parce qu’ils ont reconfiguré la salle. Mais je trouve juste ça fou. Ça n’a aucun sens qu’un podcast ait vendu à ce point-là ! »

Quand on lui rappelle qu’environ 400 000 auditeurs uniques se branchent sur Sous écoute chaque semaine, le chiffre de quelque 20 000 spectateurs apparaît tout à coup moins impressionnant. « Salut Bonjour doit avoir 700 000 de cotes d’écoute par jour. S’ils annoncent qu’ils vont au Centre Bell, ça va être Gino tout seul [dans la salle] », rétorque l’humoriste en riant.

Parce que les épisodes de Sous écoute sont enregistrés depuis 2015 au Bordel comédie club, Mike Ward a tenu à ce que cette soirée au Centre Bell ne détonne pas trop de celles du Bordel. Le meilleur exemple ? Il a exigé que le prix des billets soit le plus bas possible.

« Je trouvais ça drôle que les billets les moins chers soient à 10 $, avec 28,50 $ de frais de service, dit Mike. Finalement, evenko a été vraiment cool et a réduit les frais de service à 3,50 $. Je trouve ça fun pour ceux qui n’ont jamais vu le Centre Bell. »

Revenir à l’essentiel

Pour cette soirée spéciale, qui commence à 20 h, Mike Ward a prévu enregistrer deux épisodes de Sous écoute coup sur coup. Trois invités secrets participeront à chaque épisode.

« J’ai pensé inviter plus de gens, dit-il, mais ce que le monde aime de Sous écoute, ce sont les discussions de loge. Je me suis dit qu’il fallait revenir à ça. J’ai choisi les invités qui risquaient le plus de scorer. »

Même s’il s’est fait dire par plusieurs personnes qu’il fallait en mettre le plus possible quand on joue au Centre Bell, Mike Ward a décidé de ramener cette soirée à l’essentiel : des conversations impromptues entre humo-ristes. « On m’a dit qu’il fallait mettre des feux d’artifice et avoir un éclairage de malade, dit-il. J’ai même pensé engager un marching band [fanfare] pour mon entrée sur la scène. Finalement, je me suis dit que je voulais ramener ça à ce que les gens ont quand ils voient une captation au Bordel. »

♦ L’événement Sous écoute au Centre Bell, dans le cadre de Juste pour rire, aura lieu ce vendredi soir, à 20 h. Il reste une poignée de billets individuels sur centrebrag.com.