Nino Niederreiter s'en va dans l'Ouest

L’attaquant Nino Niederreiter poursuivra sa carrière avec les Predators de Nashville, qui lui ont accordé jeudi un contrat de deux ans et de 8 millions $.

Le Suisse de 29 ans a récolté 24 buts et 20 mentions d’aide pour 44 points en 75 matchs chez les Hurricanes de la Caroline durant la dernière campagne. Il a ajouté quatre filets et une aide en 14 parties éliminatoires. Le choix de premier tour, le cinquième au total, des Islanders de New York en 2010 avait atterri à Raleigh le 17 janvier 2019 en provenance du Wild du Minnesota, qui avait reçu Victor Rask en retour de ses services.

Niederreiter a récolté 368 points, dont 181 buts, en 732 rencontres en carrière. Il était devenu joueur autonome sans compensation après avoir terminé une entente de cinq ans et de 26,25 millions $.

Le dossier Kasperi Kapanen scellé

AFP

Les Penguins de Pittsburgh ont évité l’arbitrage salarial avec l’attaquant Kasperi Kapanen en lui accordant jeudi un contrat de deux ans et de 6,4 millions $.

Le fils de l’ancien joueur Sami Kapanen était devenu joueur autonome avec compensation et devait se présenter devant l’arbitre plus tard ce mois-ci.

Au cours de la dernière campagne, le hockeyeur de 25 ans a récolté 11 buts et 21 mentions d’aide pour 32 points en 79 rencontres. Acquis des Maple Leafs de Toronto en août 2020, le Finlandais revendique 152 points, dont 63 filets, en 321 parties en carrière dans la Ligue nationale. Cette année, il a terminé un pacte de trois ans et de 9,6 millions $ consenti par le directeur général des Leafs, Kyle Dubas, en 2019.