Allégations d'inconduites sexuelles: Philippe Bond largué par Bell Media

Bell Media met un terme à ses relations d’affaires avec Philippe Bond, à la suite des allégations d’inconduites sexuelles visant l’humoriste rapportées dans une enquête de La Presse, jeudi.

• À lire aussi: Allégations d'inconduites sexuelles envers plusieurs femmes: Philippe Bond se retire de la vie publique

• À lire aussi: Un humoriste accuse Philippe Bond de viol

Dans un courriel transmis au Journal par son département de relations publiques, Bell Media indique que Philippe Bond « ne fera plus partie de la programmation radio. »

« Nous allons également suspendre la diffusion de ses entrevues et de ses performances individuelles sur toutes nos plateformes », ajoute l’entreprise.

Ne ratez pas l'émission d' Alexandre Moranville-Ouellet , dès 9h, en direct ou en balado à QUB radio :

La déclaration qui nous a été envoyée ne répond pas à la question à savoir si Bell Media était au courant depuis longtemps des inconduites qui lui sont reprochées.

« Notre milieu de travail, dit-on, est construit sur des principes d’équité, de respect et de collaboration et chaque allégation est prise au sérieux et traitée promptement. »