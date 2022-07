Procès pour menaces et harcèlement: une déclaration post-mortem inadmissible en preuve

Malgré trois déclarations aux policiers et une lettre retrouvée sur lui après son suicide disant qu’il a été victime de menaces parce qu’incapable de rembourser un prêt usuraire de 11 000$ pour lequel il devait rembourser 550$ en intérêt seulement, un présumé prêteur indépendant pourrait bien éviter les accusations de menaces et de harcèlement qui pèsent contre lui.

En juin 2018, Roberto Roussel, un rentier de la CNESST avait emprunté à un prêteur d’argent 11 000$ dans le but de rénover sa cuisine. L’entente stipulait qu’il devait rembourser 550$ tous les 7 du mois.

M. Roussel qui souffrait de problème de santé mentale a ainsi remboursé son dû tous les mois jusqu’à ce qu’il réalise que le 550$ couvrait seulement les intérêts et non le capital de 11 000$. En mars 2019, après un retard de paiement, M. Roussel aurait été menacé par le prêteur de même que par un homme à forte corpulence lors d’un rendez-vous dans le stationnement d’un gym.

Quelques jours plus tard, le plaignant s’était ensuite présenté au poste de police pour faire une première dénonciation. Au total, ce dernier rencontrera trois fois les policiers.

Suicide

En aout 2020, Roberto Roussel sera retrouvé mort à l’âge de 50 ans. Deux lettres post-suicide sont retrouvées dans lesquelles il indique notamment «Avant de me faire tuer par des menaces, je préfère mourir».

Denis Marcoux sera finalement arrêté pour faire face à des accusations de menaces et de harcèlement. Or, la juge Rena Émond a estimé que les déclarations du plaignant étaient du ouï-dire qui ne pouvait pas être soumis à un contre-interrogatoire de la part de la défense.

Les déclarations du plaignant n’étaient également pas corroborées par d’autres éléments de preuve et donc, que celles-ci étaient inadmissibles en preuve.

L’avocat de la défense, Me Didier Samson, estime que la Couronne n’a plus de preuve à offrir et souhaitait un arrêt des procédures sur le champ, mais la couronne a décidé de prendre acte de la décision de la juge et va indiquer ce qu’elle entend faire du dossier dans deux semaines.