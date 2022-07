Remportez 100 000 $ et mettez sur pied votre entreprise dans la MRC de Montmagny

Panorama maritime, charme villageois, saveurs du terroir, vaste espace de vie et d’innovation... Voilà ce qu’offre la MRC de Montmagny. C’est l’endroit tout indiqué pour élever votre famille ou pour ouvrir votre entreprise de rêve!

Un concours entrepreneurial qui rapporte gros

En collaboration avec l’agence créative Les Prétentieux, la MRC de Montmagny a eu la brillante idée de lancer la campagne «probablement probable» avec un concours entrepreneurial qui vous permet de gagner 100 000 $ pour mettre sur pied votre propre entreprise dans la région.

Ce concours représente une chance en or pour un futur entrepreneur ayant le désir de se lancer en affaires sur un territoire qui rayonne.

Tout comme la richesse de ses territoires, de ses produits locaux et de ses sites historiques, le slogan «probablement probable» est porteur de sens pour la MRC de Montmagny qui met tout en place afin que ses habitants et les futurs résidents réalisent leurs rêves les plus fous.

Que vous rêviez d’avoir votre propre fabrique de bagels, de conduire votre station de réparation de vélo à domicile ou de mettre en marché des soins pour la peau à base de miel, dans la MRC de Montmagny, il est «probablement probable» que votre projet se réalise. Tant que la passion et la détermination sont au rendez-vous.

Pour mettre en branle ce nouveau projet, la MRC offre un service d’accompagnement aux entrepreneurs en prenant en charge les promoteurs de A à Z, de la recherche du local jusqu’au démarrage de l’entreprise!

Un grand prix et une tonne d’avantages? Probablement probable Le grand gagnant aura également accès à un accompagnement de plus de 10 mentors et conseillers spécialisés dans différents domaines pour amener son projet à son plein potentiel. Un logement à Sainte-Lucie de Beauregard est offert gratuitement pour une durée d’un an. Plusieurs services sont offerts pour développer sa nouvelle entreprise tels que l’aide à la planification ou à la recherche de financement. En savoir plus Dans la MRC de Montmagny, tout est probablement probable! En savoir plus

Bénéficier d’une qualité de vie hors pair? Probablement probable

Vous aimeriez avoir un grand potager dans votre cour, habiter dans une construction neuve avec vue sur le fleuve ou encore vivre dans une maison ancestrale pour y élever une famille de chèvres? La région offre un nombre infini de possibilités pour créer votre chez vous.

Acheter un terrain ou une maison beaucoup moins onéreux que dans le reste de la province semble utopique, mais c’est bel et bien la réalité qu’offre la région de Montmagny. En effet, en plus des offres d’emploi alléchantes, l’accès à la propriété est accessible dans la région: le coût moyen d’une maison unifamiliale est de 200 000 $.

La MRC de Montmagny est entourée par la nature. Que vous soyez plus du type à faire des randonnées pédestres ou que vous préfériez admirer l’immensité des paysages ruraux à vélo, la région regorge d’activités à faire en lien avec la nature.

Des terrains disponibles pour tous les goûts X

Visiter cette région qui déborde de grands sourires accueillants? Probablement probable

Une escapade dans la région vous permettra de vous ressourcer et de faire le plein de moments en nature. Partez à la découverte des 21 îles de l’archipel (dont 19 sont situées sur le territoire de la MRC), qui offrent des vues impressionnantes. Qui sait, vous tomberez peut-être sous le charme de ce petit coin de paradis et vous voudrez vous y établir!

Des attraits qui valent le détour Montmagny et les îles de l’archipel: évadez-vous dans la région à bord d’une croisière qui permet d’accéder à la Grosse-Île, l'Isle-aux-Grues et l’Île au Canot. Une escapade idéale à faire en famille ou en amoureux! évadez-vous dans la région à bord d’une croisière qui permet d’accéder à la Grosse-Île, l'Isle-aux-Grues et l’Île au Canot. Une escapade idéale à faire en famille ou en amoureux! En savoir plus Parc des Appalaches: 11 sites vous attendent! À seulement 30 minutes au sud de la ville de Montmagny, il est l’un des seuls parcs québécois où non seulement les chiens y sont acceptés, mais ils y sont les bienvenus! 11 sites vous attendent! À seulement 30 minutes au sud de la ville de Montmagny, il est l’un des seuls parcs québécois où non seulement les chiens y sont acceptés, mais ils y sont les bienvenus! En savoir plus La plage de Berthier-sur-Mer: l’endroit idéal pour pratiquer des sports nautiques ou encore, rêvasser au son des vagues. l’endroit idéal pour pratiquer des sports nautiques ou encore, rêvasser au son des vagues. En savoir plus Plusieurs festivals et événements à ne pas manquer: le Carrefour mondial de l’accordéon qui attire des milliers de personnes chaque année et le Happening Festibière dans le centre-ville de Montmagny. le Carrefour mondial de l’accordéon qui attire des milliers de personnes chaque année et le Happening Festibière dans le centre-ville de Montmagny. En savoir plus

Que vous ayez en tête de vous lancer en affaires, de vous établir avec votre famille ou encore, de découvrir une nouvelle région du Québec, la MRC de Montmagny saura résolument vous charmer, car ici, tout est probablement probable!