Roxane Bruneau accueillie en reine

Les allégations d’inconduite sexuelle à l’endroit de Philippe Bond n’ont pas teinté l’ambiance du gala Juste pour rire piloté par Phil Roy et Roxane Bruneau jeudi soir. Le milieu de l’humour s’est extirpé de la tourmente le temps d’un spectacle court, mais mené de main de maître par le duo d’animateurs.

• À lire aussi: Un retour qui fait du bien

Difficile de croire que Roxane Bruneau en était à sa première animation d’un gala d’humour. La chanteuse a non seulement été accueillie en reine par ses « cocos » chéris, mais elle a rapidement pris ses aises sur les planches d’un Théâtre Maisonneuve complice et enthousiaste.

Photo Martin Alarie

Certes, on ne craignait rien pour elle, connaissant son aisance sur scène et sa complicité avec Phil Roy. Mais de dire que l’interprète du succès À ma manière a été à la hauteur tiendrait pratiquement de l’euphémisme en raison de son naturel désarmant et de sa personnalité irrésistible.

Seul petit bémol ? Les (trop nombreux) gags et allusions au poids de son coanimateur nous paraissaient non seulement redondants, mais surtout sortis tout droit d’une autre époque — Dieu merci ! — révolue.

Photo Martin Alarie

Les moments forts

Parmi les moments forts du spectacle, Simon Delisle s’est montré particulièrement efficace avec un numéro articulé autour de... la pandémie. Un sujet dont on s’avoue un peu las, mais que le comique a réussi à tourner à son avantage grâce à son talent évident de conteur et à ses gags fichûment bien écrits et livrés.

Eddy King s’est également avéré étonnamment touchant et profond avec un segment portant sur un sujet particulièrement épineux : la guerre en Ukraine. S’inspirant de sa peine à expliquer les tragiques événements à sa fille de huit ans, l’humoriste a fait mouche devant un parterre conquis.

Silvi Tourigny a quant à elle offert le moment le plus délicieusement décalé de la soirée en ramenant son célèbre personnage pince-sans-rire de Carole — et son tout aussi célèbre col roulé — le temps d’un numéro festif (enfin, selon ses standards).

Étoile et découverte

L’étoile de la soirée revient toutefois à un Adib Alkhalidey au sommet de sa forme qui a profité de l’occasion pour écorcher Guillaume Lemay-Thivierge et Anne Casabonne, recevant la plus enthousiaste ovation de la soirée. Cet exploit devient d’autant plus impressionnant étant donné que l’humoriste a choisi de présenter un numéro inédit à chacun des quatre galas du festival.

Ce gala nous a également permis de découvrir le jeune Antoni Remillard, un nom qu’on surveillera désormais de près. Son numéro, presque entièrement consacré à sa myopie et à ses lunettes, a beau avoir été un peu long par moments, on en retient surtout son charisme indéniable et sa dégaine attachante.

On a tout de même été surpris lorsque le spectacle s’est conclu après quelque 70 minutes, durée un peu courte pour plusieurs spectateurs, qui ont manifesté leur déception en quittant la salle. L’un d’entre eux, visiblement incrédule, a d’ailleurs accosté un placier à la fin du spectacle, croyant qu’il s’agissait en fait d’un simple entracte.

►Les Galas se poursuivent vendredi et samedi avec des soirées pilotées par Richardson Zéphir et Eddy King, puis Rosalie Vaillancourt, respectivement.