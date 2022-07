Un concours d’habiletés réinventé pour la MLS

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé jeudi les détails du concours d’habiletés en marge de son match des étoiles, qui mettra en valeur la précision des athlètes du circuit nord-américain et ceux de leurs rivaux de la Liga MX.

• À lire aussi: Un membre de l’Académie jouera à Bologne

• À lire aussi: Le CF Montréal négligé contre le pire club de la MLS

Dix représentants de chacune des ligues s’affronteront dans une série de cinq épreuves. Les joueurs seront ainsi jugés sur les tirs au but, le contrôle de ballon, les centres et les frappes à la volée ainsi que les passes. L’ultime défi sera celui de la barre transversale, où le but est d’atteindre le haut de la cage d’une frappe du milieu de terrain.

Pour représenter le circuit Garber, les dirigeants ont fait appel à deux vedettes qui ont récemment rejoint la ligue, soit l’Italien Lorenzo Insigne (Toronto FC) et le Mexicain Hector Herrera (Dynamo de Houston). Insigne tarde d’ailleurs à faire ses débuts avec son nouveau club, lui qui est arrivé en grande pompe dans la Ville Reine au début du mois de juillet.

Les autres participants de la ligue seront les attaquants Jesus Ferreira (FC Dallas) et Javier Hernandez (Galaxy de Los Angeles), les milieux de terrain Sebastian Driussi (Austin FC), Carles Gil (Revolution de la Nouvelle-Angleterre), Hany Mukhtar (Nashville SC) et Emanuel Reynoso (Minnesota United) et les gardiens Sean Johnson (New York City FC) et Dayne St. Clair (Minnesota United).

L’an dernier à Los Angeles, lorsque chaque délégation comptait huit joueurs, c’est le championnat mexicain qui l’a emporté de façon dramatique. La MLS menait par une bonne marge la dernière épreuve, celle de la barre transversale, mais les Mexicains ont remonté la pente et le joueur du Cruz Azul Jonathan Rodriguez a mis la touche finale.

Le concours d’habiletés de la MLS est prévu pour le mardi 9 août et il sera webdiffusé en direct sur le site de TVA Sports. Il précèdera d’une journée le match des étoiles MLS-Liga MX, qui se tiendra cette année à l’Allianz Field, domicile du Minnesota United.

Rappelons que le défenseur canadien Kamal Miller est le seul délégué du CF Montréal pour la partie des étoiles, lui qui a été l’un des choix du commissaire Don Garber.