Après la chaleur, vive les vacances

Les milliers de travailleurs de la construction du Québec accueillent comme une bouffée d’air frais leurs vacances, particulièrement après la dernière semaine torride et la hausse de l’activité sur les chantiers.

« C’est vraiment la chaleur qui fait qu’on a hâte d’aller en vacances, on a eu une semaine de fou », lance le menuisier Olivier Bélair, croisé sur un chantier de Montréal.

Dès midi aujourd’hui, près de 150 000 salariés et 20 000 employeurs de l’industrie de la construction de partout au Québec tomberont en congé pour deux semaines.

Plus de 553 millions $ ont été versés en chèques de vacances aux travailleurs.

Le Journal s’est rendu sur un chantier résidentiel du groupe Malo hier, dans le quartier Ahuntsic, pour y rencontrer des travailleurs, visiblement fébriles à l’aube du long congé.

« Les vacances d’été sont longues à attendre. Nos dernières vacances remontent à début janvier ; personnellement, j’ai vraiment hâte », dit le menuisier François Champoux.

Cette pause est encore plus méritée cette année, au moment où l’activité sur les chantiers a repris de plus belle avec une hausse de 21 % des heures travaillées par rapport à 2020.

Photo Chantal Poirier

Rester au pays

Comme bon nombre de ses collègues, M. Champoux compte voyager au pays en famille.

« On s’en va s’envoyer en l’air en Ontario en faisant du saut à l’élastique, de la tyrolienne et du rafting. On va aussi faire un peu de camping avec la roulotte, ce n’était pas trop cher », explique-t-il.

Malgré la levée des restrictions sanitaires, aucun travailleur rencontré hier n’avait l’intention de passer ses vacances à l’extérieur du Canada.

« En ce moment, les destinations touristiques ne sont pas alléchantes à tout casser avec les records de chaleur, on est mieux de rester ici », croit Marc-Olivier Moulin.

Photo Chantal Poirier

À la maison

De con côté, Alexandre Perreault compte rester à la maison.

« Je vais en profiter pour me reposer avec ma famille. Parfois avec le travail on n’a pas bien le temps et la vie passe vite », dit-il.

Selon un sondage de CAA Québec, 65 % des Québécois ont l’intention de passer leurs vacances dans la province, tandis que 5 % prévoient se rendre en Ontario.

Au diable la dépense

Pour plusieurs, la pause passera très rapidement. Mais contrairement aux années précédentes, peu de travailleurs ont tenté de prolonger le plaisir.

« Avec le manque de main-d’œuvre, c’est difficile de demander une troisième semaine de vacances l’été. Deux semaines, tu clignes des yeux, et c’est passé », témoigne M. Champoux.

Et même si l’inflation a atteint les 8,1 % en juin, cela ne freinera pas les travailleurs qui souhaitent voyager et dépenser pour profiter du congé.

« Le temps, ça ne se regagne pas », laisse tomber tout bonnement M. Bélair, qui ne regardera pas trop la facture.