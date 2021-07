Coups de chaleur et de soleil: comment les éviter et les soigner

Bien que prendre un bain de soleil remplit le corps d’énergie, ses rayons peuvent être dommageables, notamment lorsqu’ils causent des coups de soleil ou de chaleur. Heureusement, en étant prévoyant, il est possible de profiter de ses bienfaits, sans danger.

Pour contrer les coups de chaleur ou de soleil, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Uniprix conseillent fortement de prendre des précautions pour réduire les risques d’en souffrir.

COUP DE CHALEUR

On appelle coup de chaleur le phénomène qui survient lorsque le corps n’arrive plus à thermoréguler sa température interne et atteint un degré trop élevé. Bien que les personnes âgées et les enfants soient plus à risque d’en souffrir, personne n’est à l’abri.

Une période de canicule ou des efforts physiques fournis par temps chaud (travaux extérieurs, sport, etc.) augmentent les risques. Certains médicaments ou maladies peuvent aussi favoriser le coup de chaleur.

Quelles sont les conséquences?

Un coup de chaleur provoque habituellement un inconfort et un épuisement qui durent quelques heures. Toutefois, il peut s’avérer plus dangereux, voire mortel, dans certains cas: une température interne élevée peut endommager les organes comme le cerveau, les reins ou le cœur.

Quels sont les signes chez l'adulte?

Les signes avant-coureurs : la personne ressent une grande soif, est étourdie et a des maux de tête menant parfois à des vomissements. Sa transpiration est généralement abondante, tandis que sa respiration et son pouls augmentent rapidement. Des crampes musculaires et des éruptions cutanées peuvent aussi apparaître.

Les signes d’un coup de chaleur chez l'aldulte : la température du corps dépasse les 39,5 °C. La personne ne transpire plus, est en perte de coordination, s’évanouit, a des paroles confuses et illogiques et a une peau rouge et chaude.

Comment traiter les coups de chaleur?

Il est important de déplacer la personne dans un endroit frais et lui offrir à boire. Des compresses d’eau froide peuvent également être bénéfiques. Attention: une douche froide peut quant à elle causer un choc thermique. Si la situation ne s’améliore pas, il faut rapidement appeler une ambulance.

Comment les éviter?

Si votre maison n’est pas climatisée, restez près d’un ventilateur, limitez les efforts physiques et buvez beaucoup d’eau afin d'éviter la déshydratation. Prendre une douche ou un bain tiède peut également être salvateur. Si vous avez à sortir, utilisez une bonne crème solaire. L’idéal est aussi de prévoir des moments de rafraîchissement dans la journée: baignade, visite d’un endroit climatisé, etc.

N'hésitez pas à consulter votre pharmacien de famille dans le cas où vous prenez des médicaments qui peuvent augmenter les risques de subir un coup de chaleur: il vous indiquera des solutions adaptées à votre situation.

COUP DE SOLEIL

Un coup de soleil apparaît lorsque la peau subit une brûlure en raison d’une trop longue exposition non protégée sous les rayons UV. Peau foncée ou pas, nous sommes tous à risque!

Quelles sont les conséquences?

La sensation de brûlure ne dure que quelques jours, mais les conséquences à long terme peuvent être graves, comme le cancer de la peau. Également, d’un point de vue plus esthétique, plus vous exposez votre peau au soleil, plus elle vieillira rapidement. Les rayons brisent la structure normale de l’épiderme, favorisant l’apparition de rides et de taches brunâtres.

Quels sont les signes?

Une peau rouge, qui pèle et qui est sensible au toucher sont les premiers indices d’un coup de soleil. La présence de cloques survient lorsque la brûlure est plus intense.

Comment traiter les coups de soleil?

Pour soulager la sensation de brûlure, vous trouverez en pharmacie des produits de soins après-soleil.

Lorsque la douleur est trop forte, demandez conseil à votre pharmacien-propriétaire affilié à Uniprix, il pourra vous proposer des traitements comme la prise d’acétaminophène ou d’ibuprofène.

N'appliquez pas de lotion ou de crème solaire aux bébés de moins de six mois, car leur peau est très sensible à cet âge; on évite de les exposer au soleil.

Comment les éviter?

En limitant votre exposition au soleil, surtout entre 11 h et 16 h, en restant à l’ombre et en portant un chapeau et des lunettes de soleil, vous mettrez toutes les chances de votre côté.

Toutefois, malgré ces précautions, la crème solaire est inévitable, même lorsque c'est nuageux: recherchez un FPS d’au moins 30 qui offre une protection contre les UVA et UVB.

Il faut en appliquer toutes les deux heures et en bonne quantité. Étendez la crème 30 minutes avant de vous exposer au soleil. Appliquez-en de nouveau après une baignade ou à la suite d'activités physiques intenses.

Votre pharmacien-propriétaire affilié à Uniprix est là pour vous aider, alors n’hésitez pas à le consulter par téléphone ou en succursale lorsque le soleil vous joue des tours!

