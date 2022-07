La bataille du tramway

Bien que la Ville de Québec ait remporté la première manche dans la bataille l’opposant au groupe antitramway représenté par Me Guy Bertrand, la guerre n’est pas terminée. D’une part, les opposants semblent avoir peu de chances de l’emporter, mais le recours ne peut pour autant être considéré comme farfelu. C’est ce qu’analysaient plusieurs experts consultés par Le Journal ces dernières semaines. C’est aussi ce qu’on peut décoder en parcourant la décision, bien que le juge Clément Samson ne se prononce pas sur le fond.

Le magistrat estime en effet que les demandeurs soulèvent des questions qui peuvent être soumises à un tribunal, relève Guillaume Rousseau, professeur titulaire et expert en droit à l’Université de Sherbrooke. C’est le cas en ce qui concerne l’obligation ou non de tenir un référendum, et sur les questions d’expropriations.

Arguments démontés

L’argument de la « démocratie bafouée » a toutefois été rejeté par le juge Samson, qui rappelle que le gouvernement n’est pas lié par un rapport du BAPE. Le rôle du tribunal, rappelle le juge, n’est pas de décider si le choix du mode de transport par le gouvernement concerné est le bon. Il ne doit intervenir que si la décision est illégale. À propos de l’abattage d’arbres, il établit que le dommage et le préjudice ne sont pas irréparables.

Sur ces aspects, les opposants semblent donc avoir beaucoup de travail à faire pour convaincre le tribunal sur le fond.

Dégâts importants

D’autre part, même si les arguments des opposants devaient l’emporter, cela pourrait retarder le projet, mais n’empêcherait pas pour autant sa réalisation, remarque M. Rousseau. Tout au plus les expropriations pourraient-elles, par exemple, être ralenties. Le gouvernement pourrait adopter des dispositions afin de protéger le projet.

Reste que les démarches des opposants peuvent causer beaucoup de dégâts. Si le projet était retardé, comme l’a fait valoir Daniel Genest, directeur du bureau de projet, il y a un risque de voir les soumissionnaires intéressés se retirer.

Cela aurait aussi pour conséquence de faire augmenter les coûts de façon importante, en plus de retarder l’échéancier. Tous ces éléments pourraient contribuer à faire augmenter la grogne contre un projet qui a, au contraire, besoin de plus d’appuis. C’est dommage.