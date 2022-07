Les dangers du wokisme

Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement Louise, mais je trouve que la nouvelle mode qu’on appelle le wokisme est en train de faire beaucoup de dommages à tous les niveaux de notre société. Elle corrompt et fragilise nos relations avec les autres, en plus de nous diviser en factions opposées, alors qu’on devrait tous marcher vers le même but. Sous le faux vernis de prôner la justice sociale, c’est une façon insidieuse de séparer la société en factions qui s’opposent. Il ne faut pas se laisser berner par une telle hypocrisie.

Anonyme

Je suis pour la justice sociale, à condition qu’elle s’applique à tous les individus qui composent ladite société, indifféremment de leur couleur, de leur race et de leur sexe. Dans l’esprit de ce que prônait Martin Luther-King jr, sûrement le plus ardent militant antiraciste de l’histoire, à partir du moment où on se sent obligé d’ériger une case pour circonscrire une personne en dehors du tout social, ça me fait peur.