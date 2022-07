Jonathan Huberdeau échangé aux Flames contre Matthew Tkachuk

Coup de tonerre en Floride! Les Panthers ont transigé le Québécois Jonathan Huberdeau et plusieurs autres éléments aux Flames de Calgary en retour de Matthew Tkachuk.

Si Tkachuk prend seul le chemin vers le sud-est des États-Unis en compagnie d’un simple choix conditionnel de quatrième ronde, Huberdeau, lui, sera accompagné du défenseur MacKenzie Weegar, de l’attaquant Cole Schwindt et d’un choix de première ronde, a confirmé le club albertain.

Tkachuk, un athlète de 24 ans qui était joueur autonome avec compensation, a profité de l’échange pour apposer sa signature au bas d’un contrat de huit ans, d’une valeur moyenne de 9,5 millions $ par campagne. Il vient de connaître sa meilleure saison en carrière, lui qui a amassé 104 points en 82 matchs. Il compte 382 points en 431 matchs en carrière, tous avec les Flames, qui avaient jeté leur dévolu sur lui avec la sixième sélection au total de l’encan de 2016.

«Matthew est un compétiteur physique et tenace qui possède des habiletés uniques, a mentionné le directeur général des Panthers Bill Zito, par voie de communiqué. Il contribue continuellement a généré de l’attaque et est rapidement devenu l’un des joueurs les plus jeunes et talentueux de la Ligue nationale. Nous sommes excités d’ajouter un tel talent à notre formation.»

Pour sa part, Huberdeau a aussi connu la meilleure saison de sa carrière, avec 115 points en 80 matchs, bon pour une égalité au deuxième rang des meilleurs pointeurs de la ligue en 2021-2022, en compagnie de Johnny Gaudreau. Choisi par les Panthers avec le troisième tour de parole au total en 2011, le natif de Saint-Jérôme compte 613 points en 671 matchs en carrière.

Pour sa part, Weegar s’est imposé comme un défenseur offensif de qualité dans les deux dernières années, lors desquelles il a amassé un total de 80 points en 134 matchs. En 306 matchs en carrière, tous avec les Panthers, qui l’avaient choisi en septième ronde (206e au total) du repêchage de 2013, il a noirci la feuille de pointage 121 fois.

«De la part de toute l’organisation des Panthers de la Floride, nous souhaitons remercier Jonathan et MacKenzie pour leur contribution autant sur la glace qu’en-dehors de celle-ci durant leur temps en Floride, a ajouté Zito. Ils sont devenus des athlètes et des êtres humains exceptionnels.»

Les deux hommes écouleront d’ailleurs la dernière année de leur contrat respectif en 2022-2023. Huberdeau doit empocher 5,9 millions $, tandis que Weegar doit toucher 3,25 millions $.

Pour sa part, Schwindt est un espoir de 21 ans qui a pu jouer trois matchs avec les Panthers en 2021-2022, n’amassant aucun point. Il a toutefois obtenu 40 points en 72 matchs dans la Ligue américaine.