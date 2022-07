Melon de fraîcheur

Un grand vin de soif que l’on servira bien frais, mais pas trop, pour ne pas atténuer son caractère.

On oublie souvent que le melon de bourgogne, seul cépage autorisé dans le Muscadet, a ses origines, comme son nom l’indique, en Bourgogne. On pourrait même dire que lorsqu’il est bien cultivé et bien vinifié, il peut prendre des airs de chardonnay et d’aligoté. C’est le cas ici avec cet excellent blanc d’un petit domaine d’une vingtaine d’hectares situé dans la commune du Pallet, en plein cœur du Muscadet. Tout est conduit en bio et en biodynamie avec presque aucun intrant à la vinification. La SAQ indique «vin nature» sur son site, mais il s'agit plutôt d'un vin tout simplement bien fait. Des notes discrètes de poire et de fleur laissent place à un aromatique salin et de gingembre. En bouche, le fruité se montre ample avec une acidité relevée et précise comme colonne vertébrale. C’est sec et délicat. Belle finale axée sur des amers de qualité. Dégusté sur 48h, le vin n’a pas pris une ride, ce qui présage un potentiel de garde intéressant (5 à 6 ans). Tout ça pour moins de 20$. Bravo!

Bedouet vigneron, Le Domaine, 2020, Muscadet-Sèvre et Maine sur lie, France 19,15$ – Code SAQ 14704033 – 12% – 1 g/L – Bio

★★★ $$

