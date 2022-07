Pétrole, électricité et blocus

Un des problèmes majeurs que doit affronter aujourd’hui le gouvernement cubain, c’est celui de l’alimentation électrique. À Cuba, l’électricité est produite par des centrales thermiques qui brûlent du pétrole et du diésel.

Une partie du pétrole est produite ici même au pays. Lorsque vous empruntez la route nationale qui longe la côte entre La Havane et Varadero, vous pouvez apercevoir, côté mer, quelques derricks à l’œuvre. Ce pétrole est peu raffiné, pour toutes sortes de raisons, et lorsqu’il est utilisé dans les centrales électriques, il encrasse rapidement les conduits, tuyaux et chaudières, ce qui cause de fréquentes pannes.

Avant l’effondrement de l’Union soviétique et du bloc de l’Est, l’Union soviétique envoyait un pétrolier par jour à Cuba, à bas prix, en échange de cargaisons de sucre, également à prix d’ami. Aujourd’hui, le blocus s’est resserré et le pétrole se fait plus rare pour Cuba, et plus cher aussi. Un pétrolier moyen transporte quelque 40 000 tonnes de combustible, soit ce qui est nécessaire pour fonctionner environ dix jours, 24 heures par jour. Le prix varie entre 64 et 67 M$, soit 30% plus cher que le prix courant. Car envoyer du pétrole à Cuba est une opération risquée, plusieurs transporteurs privés peuvent être pénalisés et les assureurs augmentent leurs tarifs en conséquence. Même des pays amis, gros producteurs de pétrole, comme le Venezuela et l’Iran, doivent se soumettre au jeu du chat et de la souris. Inutile de dire que cela cause de gros maux de tête au gouvernement cubain.

La majorité des centrales thermiques de Cuba sont âgées, soit plus de 37 ans, et n’utilisent donc pas une technologie moderne. La durée de vie d’une centrale thermique normale est de 25 ans. Or, non seulement les centrales cubaines sont «passées date», mais elles fonctionnent dans des conditions difficiles, soit en raison du pétrole mal ou peu raffiné, ce qui cause de fréquentes avaries, soit en raison du manque criant de pièces de rechange dû à l’ignoble blocus, ces deux choses étant interreliées.

Un «working class hero» (titre d’une chanson de John Lennon)

Guillermo est diplômé en construction civile. Depuis dix ans, il travaille à la centrale thermique de Mariel, en banlieue de La Havane, une des plus importantes centrales du pays. À la longue, il est devenu le spécialiste de la maintenance des chaudières. Son travail consiste, grosso modo, à détacher, à coups de marteau, de maillet et de barre de fer, le charbon qui s’est formé dans les tuyaux et bouilloires. Car, en brûlant, le pétrole laisse une grande quantité de résidus qui, après un certain temps, obstruent les conduits, empêchent la circulation des gaz et diminuent considérablement l’efficacité de la centrale.

À la tête d’une petite équipe de seize hommes, Guillermo doit s’infiltrer dans les moindres recoins pour décrasser les conduits. Vêtu d’un bleu de travail et de gants, protégé par un masque style plongée sous-marine sur les yeux et un autre masque sur la bouche, il entre à quatre pattes par la minuscule porte de la chaudière. Et c’est à l’intérieur de cet enfer sans diable, éclairé par sa seule lampe posée sur son casque protecteur, qu’il frappe les parois avec son marteau pour faire tomber le charbon qui s’y est agglutiné. Parfois, la température est insupportable, elle atteint les soixante degrés, et l’équipe doit se relayer toutes les vingt ou trente minutes par petits groupes de trois ou quatre, le temps que le corps récupère et d’éponger quelque peu la sueur. Il faut ensuite sortir tous ces détritus carbonisés à l’aide de chaudières. Parfois, lorsqu’il y a urgence, Guillermo peut travailler 18 heures d’affilée, trois, quatre, cinq jours de suite, dans ces conditions extrêmes.

Guillermo, qui a rempli plusieurs missions internationalistes, dont une en Angola, est fier de pouvoir contribuer à la sauvegarde de son pays. Bien sûr, s’il n’y avait pas ce blocus infâme, ses conditions de travail seraient tout autres. Mais, entretemps, il répond présent lorsqu’il s’agit de rétablir le courant, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.