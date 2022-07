SNC-Lavalin: un contrat de 60 M$ US pour les transports en Géorgie

Le Groupe SNC-Lavalin a obtenu un contrat de 60 millions de dollars américains pour fournir des conseils d’ingénierie et des services de construction au Georgia Department of Transportation, aux États-Unis.

«Les relations sont la pierre angulaire de nos services et l’élément clé pour bien comprendre les objectifs de nos clients et pour choisir la bonne combinaison d’expertise en services-conseils et en ingénierie pour les appuyer», a déclaré vendredi par communiqué Ian L. Edwards, président de SNC-Lavalin.

En tant que consultant principal, SNC-Lavalin devra fournir des services à l’Office of Alternative Delivery (OAD) du département de transports pour une période maximale de cinq ans.

Ce soutien technique comprend donc l’aide pour la mise en œuvre de projets de conception-construction qui sont situés dans la région du nord-est de l’État.

«En mettant l’accent sur la mission de l’OAD, qui consiste à réaliser efficacement de nombreux projets et programmes de transport, nous tirerons parti de notre expérience et de notre innovation pour aider à améliorer la mobilité des automobilistes et des marchandises, ce qui aura une incidence sur l’économie en croissance de la Géorgie», a expliqué George Nash, chef de la direction d’Atkins, Amérique du Nord.