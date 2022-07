The Gray Man: ça n’arrête pas une seconde

Le budget pharaonique se voit dans chaque scène... mais il ne garantit pas la qualité globale de ce film avec Ryan Gosling et Chris Evans.

Il s’appelle Court Gentry (Ryan Gosling) et croupit dans une prison. Il s’en fait sortir par Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), agent de la CIA, qui lui offre une semi-liberté en échange d’assassinats. Court se transforme donc en Sierra Six. Rapidement, il devient le tueur le plus efficace de l’agence... jusqu’au jour où il refuse d’exécuter une cible qui lui révèle que ses patrons ne sont vraiment pas des personnes recommandables.

Du jour au lendemain, Six devient un danger pour la CIA et doit donc être supprimé. L’homme chargé de l’opération? Lloyd Hansen (Chris Evans qui arbore ici une moustache à la Freddie Mercury), un tueur particulièrement dangereux, psychopathe de surcroît. Évidemment, Hansen poursuit Six aux quatre coins du monde dans une orgie de combats, de poursuites, d’explosions et autres effets à grand déploiement.

Les 200 millions $ US du budget de production sont visibles dans tout. Les décors – du château français aux gratte-ciel asiatiques –, les cascades, les voitures, etc. Côté technique, les frères Russo font un usage immodéré mais fort judicieux des drones, ce qui donne lieu à certains plans en 360 degrés et à d’impressionnants travellings.

Voilà pour les fleurs. Et le pot? Le pot, c’est tout le reste... à commencer par le scénario tellement ténu qu’on se demande en quoi 129 min étaient nécessaires. Ensuite, The Gray Man a un air incontestable de déjà-vu. Enfin, tout le long métrage ressemble à un jeu vidéo... mais sans la manette qui permet, au moins, un certain investissement dans l’action. Car en étourdissant le public, les frères Russo le rendent passif et créent rapidement une lassitude certaine.

À trop vouloir justifier le budget, les cinéastes en oublient l’essentiel: trop, c’est comme pas assez.

Note: 3 sur 5