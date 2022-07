Un ex-Montréalais accusé de meurtre s’évade de prison

Un dangereux ex-Montréalais récemment condamné pour trafic de cocaïne s’est évadé d’une prison de la Colombie-Britannique, hier, en perçant un trou dans la clôture avec une torche.

• À lire aussi: Un prisonnier fait une brèche dans une clôture et s'échappe à Québec

Rabih Alkhalil, 35 ans, est activement recherché au Canada par les autorités après avoir quitté le centre de détention provisoire de North Fraser, en Colombie-Britannique.

Celui que l’on surnomme Robby a d’abord découpé un trou dans la clôture à l'aide d'une torche à plasma, rapporte le quotidien Vancouver Sun.

Photo Courtoisie

Vêtu d’un gilet de haute visibilité, il a ensuite quitté le centre à bord d'une fourgonnette Econoline blanche vers 18h48. Il était accompagné par deux autres personnes qui se faisaient passer pour des entrepreneurs, rapporte la Gendarmerie royale du Canada de Coquitlam dans un communiqué.

En 2020, l’homme originaire du Moyen-Orient avait été condamné à huit ans de détention notamment pour complot de trafic de cocaïne, au palais de justice de Longueuil.

Photo Courtoisie

Alkhalil a les cheveux noirs courts et les yeux bruns. Il mesure 5'10 (178 cm) et pèse 166 livres (75 kg). Il est considéré comme dangereux et la police prévient de ne pas l’approcher, mais plutôt de composer immédiatement le 911 si vous l’apercevez.

Plus de détails à venir...