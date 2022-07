Un Frankenstein politique

Le festival des joyeux illuminés d’extrême droite risque de finir bien mal pour le Parti conservateur.

Les sbires pro-Poilievre ont réussi à se débarrasser du candidat Patrick Brown. Ils pensent avoir fait un bon coup en enlevant ses votes du deuxième tour, qui pouvaient toujours donner espoir à Jean Charest dans la course au leadership.

Maintenant convaincus que Pierre Poilievre est sûr de gagner, ces grands scientifiques risquent, comme le Dr Frankenstein, de réaliser trop tard que leurs manigances ont créé un monstre qu’ils ne pourront pas contrôler.

Un nouveau parti conservateur ?

Avec tout le sérieux du monde, un grand nombre de conservateurs commencent à évoquer la création d’un nouveau parti. Las de subir les magouilles des émules de Harper, ils cherchent une autre voie. Une voie qui pourrait leur donner une chance contre les Libéraux. Chance qui n’existe tout simplement pas si Pierre Poilievre et sa frange se présentent contre Trudeau (ou Freeland, ou Carney...).

Un groupe s’appelant les « Center Ice Conservatives » se réunira le mois prochain à Edmonton pour discuter des principes sur lesquels s’appuie ce mouvement conservateur imbu de sens et non imbu de lui-même, comme l’actuel parti de Poilievre.

Soyons clairs, ces conservateurs de centre n’ont rien en commun avec les troglodytes qui ont envahi Ottawa l’hiver dernier et qui ont été félicités et encouragés par Poilievre. Le clan Poilievre aime son héros et ils voteront tous pour lui, peu importe. Rien à faire. Rien de rationnel du moins.

Et c’est là où le bât blesse : les conservateurs compétents, expérimentés et capables de gagner réalisent que Poilievre est un amuseur public qui n’a aucune chance de gagner une élection générale. Il fait peut-être bien plaisir à la base de Maxime Bernier, mais pas à beaucoup d’autres Canadiens. L’électeur moyen cherche plus de solutions, pas plus d’incertitude.

Preston Manning 2.0

Le Parti conservateur, alors appelé Parti progressiste-conservateur, a donné naissance à sa propre opposition une fois par le passé lorsque Preston Manning a créé le Parti réformiste. Sa cause était l’Ouest canadien, qu’il considérait comme ignoré par les Libéraux et pris pour acquis par le PC.

C’est le modèle de Preston Manning qui risque, dans un premier temps, d’inspirer ces conservateurs de centre : un parti de protestation.

Ils pourront aussi lorgner et étudier le modèle caquiste. François Legault a créé un parti qui a abandonné une vieille dichotomie de souverainisme versus fédéralisme et a réussi, en quelques années à peine, à former un gouvernement dans la deuxième plus grande province au Canada. Une prouesse.

L’union contre nature des réformistes/alliancistes avec les progressistes-conservateurs a peut-être réussi à faire élire Stephen Harper trois fois, mais depuis, c’est la débandade.

Place aux modérés

L’aile modérée se fait blâmer et les radicaux de droite, comme Poilievre, sont convaincus qu’en tanguant encore plus à droite, ils vont gagner. C’est ne rien comprendre à l’électorat canadien, qui veut un gouvernement propre, compétent, à l’écoute et... réaliste.

Ces Canadiens peuvent élire à la fois le néo-démocrate John Horgan en Colombie-Britannique et le progressiste-conservateur Doug Ford en Ontario. Ils ont leur point de départ idéologique mais, le centre, ils connaissent ça !

Les Canadiens ne veulent généralement rien savoir des guerres idéologiques, et le parti de Pierre Poilievre risque de l’apprendre à la dure.