Un octogénaire manque à l’appel à Montréal

La police de Montréal demande la collaboration de la population pour tenter de retrouver un homme de 86 ans qui manque à l’appel dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension.

Mohammed Abdul Latif a été vu pour la dernière fois jeudi vers 13 h quand il quitté son domicile à pied, selon le Service de police de la Ville de Montréal.

«Le disparu doit prendre de la médication qu’il n’a pas avec lui et pourrait avoir des pertes de mémoire», a indiqué le SPVM.

Homme au teint basané avec une petite barbiche blanche, M. Latif mesure environ 1,73 m, pèse 90 kg et a des yeux bruns et des cheveux gris courts et droits.

Au moment de sa disparition, il portait une chemise brune à manches longues, une veste légère ainsi qu’une montre dorée et une bague.

Quiconque a de l’information sur cet octogénaire qui fréquenterait les mosquées peut composer le 911 ou communiquer avec le poste de quartier le plus proche.