Un règlement pourrait régler les problèmes d’odeur de l’usine de Sanimax

Un règlement adopté par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pourrait bien régler les tensions opposant la Ville de Montréal à l’usine de Sanimax, accusée de polluer l’air dans le secteur de Rivière-des-Prairies.

Depuis de nombreuses années, les résidents du secteur se plaignent des odeurs nauséabondes de carcasses en putréfaction dégagées par l’usine, qui polluent leur quotidien. L’entreprise est spécialisée dans la récupération d’animaux de ferme morts, d’huile de cuisson usée, ainsi que de peaux et de matières organiques.

Le règlement de la CMM, a pour but de mettre à jour ses normes sur les «rejets à l’atmosphère», et interdira notamment d’entreposer de la matière animale destinée à l’équarrissage à l’extérieur d’un bâtiment.

Il est d’ailleurs précisé que cette interdiction concerne également l’entreposage «dans un camion [...] à l’extérieur d’un bâtiment, dans l’attente de son déchargement».

Les matières animales doivent également être traitées dans un délai de 24 heures suivant leur réception.

«Pour nous, ça répond à un aspect qui était très important de longue date. Souvent, lorsqu’on voyait qu’il y avait un problème [d’odeur] à l’usine, il y avait des files de camions qui allait jusqu’au boulevard Maurice-Duplessis avec des carcasses à ciel ouvert», a illustré Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles.

Elle espère qu’avec la nouvelle règlementation, l’entreprise entreposera ses camions dans un garage pressurisé avec épurateur d’air.

«Par respect pour la qualité de vie des citoyens, les règlements, notamment en matière d’air et en matière d’eau, doivent être respectés, et c’est ce qu’on vient renforcer», a-t-elle ajouté.

Mme Bourgeois, qui est également vice-présidente du comité exécutif de la Ville, précise néanmoins que la règlementation ne concerne pas uniquement Sanimax, mais l’ensemble des entreprises sur le territoire de la CMM, sur l’enjeu de la qualité de l’air.

«Ce sont des règlements qui dataient et qui méritaient d’être mis à jour. Parfois, ils faisaient l’objet d’interprétation devant les tribunaux. L’idée, c’était de mettre à jour et de se donner d’autres outils pour pouvoir intervenir», a-t-elle expliqué.

En attente

Adopté par le conseil de la CMM, le projet de règlement a été envoyé au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour approbation, qui devra y donner son approbation avant qu’il puisse entrer en vigueur.

Une officialisation qui devrait «en théorie» avoir lieu vers la mi-août. La CMM en fera alors l’annonce publique.

«Le but n’était pas de cibler un ou des secteurs d’activité en particulier, mais plutôt de faciliter l’application du règlement et d’assurer le maintien d’une bonne qualité de l’air dans l’agglomération de Montréal», a indiqué par courriel Julie Brunet, porte-parole pour la CMM.

Elle précise que la mise à jour apporte en outre certaines clarifications, notamment au sujet des méthodes de calcul et d’échantillonnage.

Cohabitation

Dans une déclaration envoyée par courriel, Sanimax indique vouloir améliorer la cohabitation avec la communauté de Rivière-des-Prairies, et déplore «l’approche de confrontation» adoptée par la Ville.

«Dans une optique de collaboration et d’ouverture, nous avons élaboré un plan d’investissement majeur qui propose autant des solutions à court terme que des améliorations durables pour notre usine, avec des gains réels et directs pour les résidents avoisinants et l’ensemble de la chaîne agroalimentaire du Québec», a déclaré l’entreprise.

Elle déplore toutefois que la Ville ait mis fin «unilatéralement» aux discussions en 2021.

«Nous sommes convaincus que des solutions sont possibles; il est temps que la Ville de Montréal fasse partie de la solution et cesse de jouer au loup», a souligné Sanimax.

Au cabinet de la mairesse de Montréal, on réplique qu’un plan complet doit inclure «les technologies permettant d’atteindre les normes règlementaires en termes de qualité de l’air et de l’eau».

«Aucun plan complet permettant l’atteinte de la règlementation [municipales] n’a jamais été déposé à la Ville», a affirmé Marikym Gaudreault, attachée de presse de la mairesse de Montréal.

Jugements

En janvier dernier, la Cour supérieure avait également reconnu la culpabilité de Sanimax, qui faisait appel de deux jugements la condamnant pour avoir pollué l’air et l’eau aux alentours de son usine.

Le tribunal y reconnaissait que les odeurs sont un agent polluant en soi et qu’il est légitime de vouloir les mesurer et les contrôler.