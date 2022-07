DAUPHINAIS, Pauline

née Gagné



De Hemmingford, le 5 juillet 2022 à l'âge de 94 ans est décédée Mme Pauline Gagné, épouse de feu M. Jérémie Dauphinais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (feu Patty), feu Ubald (Diane), Jacques (Gisèle), Florent (Fernande), Luc (Yvonne), Yves (Laurence), Micheline (feu Jean), Daniel (Jeannette), Alain (Lucie), Rémi (Ghislaine) et feu Philippe (Susan), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Roma (Gisèle) ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Romain de Hemmingford, le samedi 30 juillet 2022 dès 12h30 suivi des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Manoir de Saint-Rémi.