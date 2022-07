BOULÉ, Jacques



À Montréal, le 7 juillet 2022, est décédé monsieur Jacques Boulé, époux de feu madame Madeleine Boulé née Valiquette.Il laisse dans le deuil sa fille Michèle (M. Bezziche), sa petite-fille Emmanuelle, ses deux arrière-petits-enfants Liliane et Victor, ainsi qu'autres parents et amis.Natif de Montréal et fils de Josaphat Boulé, il reposera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal. Une cérémonie s'y tiendra le jeudi 11 août à 14h.