DUBOIS, Marie-Paule (née Baron)

- LamartineÀ St-Liguori, le 4 juillet 2022, est décédée Mme Marie-Paule Baron.Elle laisse dans le deuil son bien-aimé époux Émile Dubois, ses enfants Marie-Josée, Daniel (Marie-Pier) et Carole (Claude), ses petits-enfants, Ève, Jonathan, Léonie, Frédéric et Isaak, ses arrière-petits-enfants, Roby, Jakob et Laurier ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 août 2022 à 10h à l'église St-Paul-l'Ermite située au 377, rue du Village, Repentigny. Les funérailles suivront à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.