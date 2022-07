LAPORTE, Monique



À Laval, le 16 juillet 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Monique Laporte, épouse de Gilles Varin.Outre son époux, madame Laporte laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Marie-Claude), Jean-Marc (Marlène), Hélène (Denis), ses petits-enfants Marie-Eve, Marc-André, Gabrielle, ses arrière-petits-fils Myles et Mason.Elle laisse également dans le deuil son frère Réal ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 juillet de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 21:00 à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6Une liturgie aura lieu à 20:30 le jour même.