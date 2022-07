TREMBLAY, Pierre



De Repentigny, le 25 juin 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Pierre Tremblay.Il laisse dans le deuil sa soeur Louise Tremblay (Guy Boivin), ses neveux Marc-André (Marie-Claude) et Vincent (Marie-Laurence) ainsi que ses petites-nièces et son petit-neveu, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 juillet de 14h à 17h au :Une cérémonie suivra à 17h en la chapelle.