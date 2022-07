ALARIE, Marcel



À Laval, le 13 juillet 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marcel Alarie, époux de Denise Delisle.Précédé de sa fille Johanne, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Daniel et France, ses belles-soeurs Marielle et Gertrude, ses nièces et neveux, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera à la chapelle du Mausolée Saint-Martin, l'édifice arrière du complexe :le dimanche 31 juillet de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative y sera célébrée à 16h.Au lieu de fleurs vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.