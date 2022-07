BERGERON, Guy



Le 16 juillet 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Guy Bergeron, ingénieur retraité de la Ville de Montréal, des suites d'une malencontreuse chute.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jacqueline Vincent Bergeron, ses trois enfants, France, François (Gisèle Arcand) et Marie-Claude, ses petits-enfants, Lysanne, Marc-André et Eve, ses trois arrière-petits-enfants, Jacob, Thomas et Maïté, ses frères Gilles (Lise) et Michel (feu Lise), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 juillet 2022 de 9h à midi à:7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à midi en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.www.jedonneenligne.org/fhclm/DONSINMEMO/