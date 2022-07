RUEST, Jean



À LaSalle, le 16 juillet 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean Ruest, époux de Mme Madeleine Lepage.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille, Danielle (Robert), sa belle-fille, Louise, sa soeur, Jacqueline (Serge), son frère, Guy, sa belle-soeur, Doris (Richard), ses beaux-frères, Jean-Paul et Richard, ses petits-enfants, Catherine, Charles, Jean-Michel et Marilou ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Jean Ruest.