CARRIÈRE, Raymond



Le 11 juillet 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Raymond Carrière, époux de feu Mme Denise Bénard.Outre son épouse, il est allé rejoindre sa fille Jeanne, ses fils Gilles et Michel et ses petits-fils Christian et Gilles.Il laisse dans le deuil ses enfants, Madeleine (Robert), Guy (Linda), Georges, Lise (André) et Sylvie, ses petits-enfants, Stéphane, Carole, Jocelyn, Serge, Benoit, Jonathan, Mélanie, Sophie, Joseph, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 juillet 2022 à 14h, en l'église Ste-Rose-de-Lima à L'Île-Perrot (300 boul. Perrot). Les funérailles auront lieu le même jour à 15h, suivies de l'inhumation au cimetière St-Médard à Les Coteaux.